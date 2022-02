Indische Polizei verbrennt 200 Tonnen Cannabis

Anwohner waren aufgefordert, während der Verbrennung des „Teufelszeugs“ zu Hause zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten

Von Sadhu van Hemp

Auch im Mutterland des Indischen Hanfes tobt ein erbitterter Anti-Cannabis-Krieg. Seit 1985 sind Marihuana und Haschisch illegale Betäubungsmittel, und wie überall auf der Welt zeigt sich die Polizei besonders engagiert, um die Prohibition durchzusetzen. Ja, es scheint fast schon eine Herzenssache der indischen Strafverfolgungsbehörden zu sein, die Heilige Pflanze mit Stumpf und Stiel ausrotten zu wollen – schließlich geht es auch gegen die verhassten Naxaliten. Der Polizeichef des indischen Bundesstaats Andhra Pradesh nimmt kein Blatt vor den Mund und bezichtigt eben diese verbotenen maoistischen Gruppierungen, die Ganja-Produktion voranzutreiben

Und so kam es am Samstag auf einem Acker im Distrikt Visakhapatnam zum großen Showdown. Die Polizei verteilte insgesamt 200 Tonnen Marihuana und Haschisch auf mehrere Scheiterhaufen, und der Polizeichef ließ sich die Ehre nicht nehmen, im Beisein von rund 1500 Schaulustigen als Erster zu zündeln – und das auf einem extra für diese Schandtat ausgerollten roten Teppich. In seiner Rede vor den zahlreich erschienenen Medienvertretern sagte er, dass die Verbrennung dem im Ganjahandel tätigen „Netzwerk im ganzen Land“ signalisieren soll, dass die Polizei im Kampf gegen den Hanf alle Register zieht.

Die „Droge“ im Wert mehr als 200 Millionen Rupien wurde laut Polizei im vergangenen Jahr in den Küstengebieten des Bundesstaates beschlagnahmt.

Im Rahmen der „Operation Parivarthan“, die seit 1. November läuft und den Verfolgungsdruck um ein Vielfaches erhöht, hätten 406 Spezialteams 313 Dörfer heimgesucht und Ganja-Felder auf einer Fläche von 7.552 Hektar zerstört. Etwa 1.500 Personen seien festgenommen und 577 Anklagen erhoben worden.

Offiziellen Angaben zufolge war die Vernichtung einer derart großen Menge Cannabis ein Novum. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Bewohner in der Umgebung aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, da der Rauch der Hanf-Scheiterhaufen Kopfschmerzen oder Rauschzustände verursachen könnte.

