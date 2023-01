Bild: su/Archiv

Bundesgerichtshof hebt Freisprüche von “Bunte Blüte” auf. Den Betreibern droht erneut Haft. Es ist absurd und peinlich.

Bereits im April 2022 haben wir über den prekären Fall von Bunte Blüte berichtet. Schon damals drohte den Angeklagten Haft. Diese wurden aber dann vom Landgericht Berlin freigesprochen. So entgingen die fünf Angeklagten einer Haftstrafe. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs, welcher in Leipzig ansässig ist, hob das Urteil auf. Was nach einem schlechten Scherz klingt, ist nun leider wieder Realität. Laut Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs handelt es sich bei den “Angeklagten um den Geschäftsführer und Vertriebsleiter, zwei Mitarbeiter und zwei nicht mit dem operativen Geschäft befasste Teilhaber der Unternehmergesellschaft (UG) Bunte Blüte”. Bunte Blüte vertrieb CBD-Blüten mit einem geringen THC-Gehalt, welche sich unterhalb der Grenze von 0,2% THC befanden.

Konkret heißt es in der Pressemitteilung: “Im Januar 2019 brachte einer der Angeklagten gut 3 Kilogramm Blütenstände von Cannabispflanzen mit einem Wirkstoffgehalt von etwa 5 Gramm THC aus der Schweiz nach Deutschland. Am darauffolgenden Tag wurden im Geschäftssitz des Unternehmens ungefähr 2,4 Kilogramm Blütenstände von Cannabispflanzen und etwa 1 Kilogramm einer cannabishaltigen Zubereitung mit einem Wirkstoffgehalt von insgesamt rund 5,5 Gramm THC zum gewinnbringenden Verkauf verwahrt. Ferner bestellte einer der Angeklagten knapp 7,5 Kilogramm Blütenstände von Cannabispflanzen, die einen Gehalt von gut 9 Gramm THC aufwiesen, in Luxemburg. Das Paket wurde jedoch am 19. Februar 2019 in Berlin vom Zoll entdeckt und beschlagnahmt, sodass es die Bunte Blüte UG nicht erreicht.”

Das Landgericht Berlin hat sich logischerweise für den Freispruch entschieden. Laut der Begründung des LG Berlin haben die Angeklagten aber dennoch mit Betäubungsmitteln gehandelt. Allerdings sei den Angeklagten in subjektiver Hinsicht kein strafrechtliches Fehlverhalten nachzuweisen. Sie haben weder erkannt, dass sie ein Gesetzt brechen noch haben sie fahrlässig gehandelt. Den Angeklagten war es laut Pressemitteilung und Begründung des LG Berlin nicht bekannt, dass CBD-Blüten zu Rauschzwecken missbraucht werden können. Ihnen war also nicht bewusst, dass sie mit ihrem Handeln gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun dieses doch logische Urteil aufgehoben. Dem BGH war die Beweiswürdigung des Landgerichts rechtsfehlerhaft. So habe die Strafkammer sich nicht mit der Glaubwürdigkeit der Einlassungen der Angeklagten auseinandergesetzt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. So habe das Landgericht nur die Angeklagten wörtlich wiedergegeben, ohne eine nähere Prüfung ihrer Entscheidung bereitzustellen. Ebenfalls habe das Landgericht auch keine Feststellungen über die Angeklagten und etwaige Vorstrafen getroffen. Daraus hätten sich möglicherweise Anhaltspunkte ergeben, die auf einen Kenntnisstand der Angeklagten schließen könnten, so der BGH. Abschließend wurde behauptet, dass die Angeklagten damit warben, dass die CBD-Produkte “rauschfrei” seien.

So heißt es besonders zynisch in der Pressemitteilung, dass CBD-Produkte trotz “Behauptung einiger selbst ernannter Experten, Polizisten und Richter” eine Rauschwirkung haben. Der Fall wird nun an eine andere Strafkammer des Landgerichts Berlin übergeben, die das Ganze erneut prüfen soll.

Die Verfolgung ist weiterhin absurd. Ein Urteil wegen CBD-Blüten zu widerrufen ist die Definition von unnötig. Jetzt sehen sich normale Menschen, die harmlose CBD-Blüten verkauft haben, erneut auf der Anklagebank. Besonders zynisch ist es, dass CBD-Blüten faktisch “rauschfrei” sind. Es wurde nicht einmal nachgewiesen, dass das mit derartigen Blüten überhaupt möglich ist. Dies stört aber die Gerichte in Deutschland nicht, die munter weiter solche Urteile aufheben. Es ist eine Lächerlichkeit sondergleichen. Lauterbach verzögert weiterhin die Legalisierung, dabei lässt er zu, dass ein solcher Unsinn in Deutschland betrieben werden kann. Durch eine sofortige Entkriminalisierung wäre dies nicht der Fall. Eine Intervention seitens des Justizministeriums wäre hier vonnöten. Wir hoffen natürlich, dass Bunte Blüte erneut freigesprochen wird.

