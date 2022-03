Die Verfolgung wird absurd – Bunte Blüte Produzenten droht Haft

Die Verfolgung wird wahrlich absurd. Den Produzenten von Bunte Blüte droht eine Haftstrafe wegen bandenmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln.

Es ist schon wieder passiert. Die Produzenten von Bunte Blüte wurden von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen bandenmäßigem Drogenhandel angeklagt.

Das Berliner Kammergericht erachtet eine mehrjährige Haftstrafe für einige der Angeklagten als wahrscheinlich: „Angesichts der im Raum stehenden Straftaten (…) ist jedenfalls für die als Täter angeschuldigten (…) eine höhere Gesamtstrafe als vier Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten, so dass die Zuständigkeit der Strafkammer begründet ist.“

Die Bunte Blüte GmbH verkauft in vielen Spätis ihre CBD-Blüten. Bunte Blüte ist ein wichtiger Teil der Cannabis-Szene und wird von den Konsumenten sehr geschätzt. Gerade für den Alltag sind die nicht berauschenden CBD-Produkte gut geeignet.

Leider ist das keine Satire sondern bitterer Ernst. Bunte Blüte-Gründungsmitglied Tim Schneider kommentiert das Verfahren folgendermaßen: „Gerade in Hinblick auf eine geplante Legalisierung

von berauschendem Cannabis zu Freizeitzwecken kann ich den Kampf der Staatsanwaltschaft um Eröffnung des Verfahrens gegen THC-freie Cannabis-Alternativen nicht nachvollziehen.“

Die Anklage mit §30 BtMG ist in diesem Fall geradezu skandalös. Produzenten die vermutlich nicht einen Menschen in einen Rauschzustand versetzt haben, sind eines Verbrechens angeklagt, welches sie nichtmal versucht haben können. Bandenmäßiger Drogenhandel ist ein schwerer Vorwurf mit schweren Konsquenzen. Die Existenz von Menschen deswegen zerstören zu wollen ist ein Skandal.

Bei CBD Blüten ist der Rausch, aufgrund geringster Mengen an enthaltenem THC, quasi ausgeschlossen. Zudem hat CBD noch eine antipsychotische Wirkung die entgegen der von THC ist.

Die THC-Konzentration muss in Deutschland <0,2% betragen. Meist werden 3 Gramm CBD-Blüten zusammen verkauft. Diese 3 Gramm enthalten 6mg THC. Einen Rauschzustand mit 6mg THC zu erreichen ist nicht möglich.

Sich mit CBD-Blüten zu bekiffen, ist so als würde man sich mit alkoholfreiem Bier besaufen wollen. In urbanen Legenden (seitens der Staatsanwaltschaft) ist es möglich, in der Praxis jedoch nicht.

Bunte Blüte GmbH hat eine Kooperation mit dem schweizer Unternehmen Grünkraft AG geschlossen.

„Wir sind glücklich darüber, dass mit der Grünkraft AG, jemand das Projekt weiterführt und genauso für die Sache brennt wie wir.“ heißt es seitens Tim Schneiders.

Die Bunte Blüte GmbH hat sich „Cannabis für alle“ als Ziel gesetzt. Dieses Ziel ist durch die absurde nur schwer zu erreichen. Diese Verfolgung muss aufhören!

Wir hoffen natürlich, dass für die Produzenten alles gut ausgeht und dass sich der Richter für einen Freispruch entscheidet.

Ein Beitrag von Simon Hanf

