USA: Cannabislegalisierung sorgt für mehr Jobs und höhere Löhne. Dies ergab eine neu veröffentlichte Studie.

Immer mehr US-Staaten legalisieren Cannabis zu Genusszwecken. Die Legalisierung hat vielen Menschen, entgegen der Erwartungen der Kritiker, geholfen, Arbeit zu finden, höhere Löhne zu bekommen und sogar gesünder zu leben. Das geht aus einer Analyse des National Bureau of Economic Research hervor. “Dies war die erste Untersuchung zu den Auswirkungen der Legalisierung von Marihuana auf Beschäftigung und Löhne von US-Arbeitnehmern.“ Dies geht auf einen Bericht von Business Insider zurück.

In den USA sprechen sich 68 Prozent der Bevölkerung für die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken aus. In Deutschland sind es nur knapp 50 Prozent. Die Kritiker der Legalisierung waren sehr skeptisch, was die Auswirkungen von Cannabis auf die Bevölkerung angeht. Die Experten hingegen waren dabei deutlich überzeugter und die Autoren der Studie begannen ihr Paper mit zwei Zitaten von berühmten Menschen.

Tesla-Chef Elon Musk 2018: „Ich bin kein regelmäßiger Raucher von Gras … Ich finde nicht, dass es sehr gut für die Produktivität ist.“

Komiker Seth Rogen 2011: „Ich rauche eine Menge Gras, wenn ich schreibe.“

Die Ergebnisse

Die Autoren der Studie sind vier Wirtschaftsprofessoren der San Diego State University und der Bentley University. Sie fanden keine signifikanten Ergebnisse, die suggerierten, dass „die Beschäftigung oder die Löhne von Personen im erwerbsfähigen Alter“ reduziert werden würden.

Stattdessen wurden Belege gefunden, die einen “bescheidenen Anstieg der Beschäftigung oder der Löhne“ bei Personen über 30 Jahren zeigten. Jüngere Menschen aus ethnischen Minderheiten, welche in der Cannabisindustrie arbeiten, konnten ebenfalls von der Legalisierung profitieren. „Diese Ergebnisse stützen die Ermöglichung einer legalen Industrie für Marihuana und – insbesondere bei älteren Personen – einer Substitution härterer Substanzen wie Opiaten“, so die Forscher.

Es wird ein jährlicher Umsatz von 40 Milliarden Dollar für das Jahr 2026 kalkuliert. Die Legalisierung in Deutschland schleicht voran. Einige Kritiker, die nicht in der Lage sind, wissenschaftliche Publikationen zu verstehen, kritisieren weiterhin die Legalisierung. Ein kurzer Blick in die wissenschaftliche Literatur untermauert die Sinnhaftigkeit einer Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken.

Ein Beitrag von Simon Hanf

