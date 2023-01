Foto: Su/Archiv

Holetschek denkt Cannabislegalisierung “wäre fahrlässig”. Der bayerische Gesundheitsminister lehnt sie ab.

Eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken würde angeblich laut Holetschek das Gesundheitssystem belasten. Laut des CSU-Politikers würden Zahlen zeigen, dass es mehr Fälle von Psychosen geben wird. Er gibt an, dass immer mehr Menschen wegen der Folgen des Cannabis-Konsums behandelt werden müssten. Somit warnt der Gesundheitsminister vor einer Cannabislegalisierung, denn er denkt weiterhin, dass es das Gesundheitssystem weiter belasten würde. Dies sagte Holetschek in einer Mitteilung vom Sonntag, 8. Januar.

Laut Holetschek hätten sich die Zahlen der mit stationär behandelten Psychosen aufgrund von Cannabis zwischen 2008 und 2020 mehr als verzehnfacht. So gab es einen Anstieg von 56 auf 631 Fälle mit Psychose aufgrund von Cannabis. . „Das zeigt deutlich, dass wir mehr Kraft in Prävention und Aufklärung stecken müssen, anstatt Cannabis legal zu machen“, so Holetschek. Er kommt aber dabei nicht auf die Idee, tatsächlich in dem Bereich zu recherchieren. Eine kurze Recherche zeigt klar auf, dass sich im selben Zeitraum auch der Anteil an synthetischen Cannabinoiden massiv erhöht hat. Diese synthetischen Cannabinoide haben eine signifikant höhere Psychosegefahr. Damit wird das Cannabis auf dem Schwarzmarkt gestreckt und ahnungslose Konsumenten erleiden durch die hochpotenten und noch nie zuvor am Menschen getesteten Laborsubstanzen eine Psychose.

Der allgemeine Konsens der Wissenschaft ist hier, dass eine Legalisierung des Cannabis sicher macht und die Konsumenten genau wissen, was sie konsumieren. So können erwachsene Menschen, die aufgeklärt wurden, eine Entscheidung im Sinne ihrer Drogenmündigkeit treffen.

„Die Politik ist verpflichtet, auch die Kosten des Gesundheitssystems im Blick zu behalten. Legale Drogen wie Alkohol und Tabak belasten das System bereits in erheblichem Ausmaß. Es wäre fahrlässig, wenn durch die Legalisierung von Cannabis eine weitere Belastungsquelle hinzukäme“, sophistizierte Holetschek.

Holetschek gibt auch an, dass sich die Fallzahlen in den USA nach der Legalisierung erhöht hätten. Er denkt weiterhin, dass die Legalisierung ein Fehler wäre und spricht sich weiterhin gegen eine Legalisierung aus.



Holetschek ist ein Gesundheitsminister, der aktiv dem wissenschaftlichen Konsens widerspricht. Holetschek ist weiter auf dem Holzweg.

Ein Beitrag von Simon Hanf

