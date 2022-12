Bild: Archiv Su

Lauterbachs Fehler bei der Legalisierung. Die eingereichten Eckpunkte bringen die Legalisierung nicht weiter.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach reichte die Eckpunkte zur Cannabislegalisierung in Brüssel ein. Allerdings können diese, wie wir bereits erwähnt haben, nicht notifiziert werden. Der cannabiskritische CSU-Politiker Stephan Pilsinger reichte eine parlamentarische Anfrage an das Gesundheitsministerium ein. So ist es laut eines Berichts von Fokus nicht möglich, die vom “Bundeskabinett beschlossenen Eckpunkte von der EU-Kommission zunächst freigeben zu lassen, um erst danach einen konkreten Gesetzentwurf zu erarbeiten.”„Gemäß den europarechtlichen Vorgaben können nur konkrete Regelungsentwürfe notifiziert werden“, liest es sich in einer Antwort, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Lauterbach plante, die Eckpunkte zuerst inoffiziell der EU-Kommission vorzulegen. Allerdings ist so eine Notifizierung nicht möglich. Die Eckpunkte müssen offiziell eingereicht werden.

Aus unsere Anfrage bei der EU-Kommission. “Der Kommission ist bekannt, dass das Bundesministerkabinett ein Eckpunktepapier zur kontrollierten Abgabe von Freizeit-Cannabis an Erwachsene verabschiedet hat. Wir gehen davon aus, dass dieses Papier als Grundlage für die nachfolgende Ausarbeitung eines Legislativvorschlags dienen soll.” heißt es seitens der EU-Kommission. Auch auf die direkte Nachfrage nach irgendeinem inoffiziellen Dokument seitens des Gesundheitsministeriums kam sich nicht geäußert werden, da es sich um keinen offiziellen Konsultationsversuch handelt. “Die Kommission kann sich nicht zu politischen Erklärungen oder Gesetzesentwürfen äußern. Wir können nur wiederholen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben können, da wir das formelle deutsche Konsultationsersuchen noch nicht erhalten haben.” heißt es seitens einer Pressesprecherin der EU-Kommission.

Pilsinger musste diesen peinlichen Fehler Lauterbachs bloßstellen. „Es ist einfach peinlich für einen deutschen Gesundheitsminister, eine Vorabprüfung durch die Europäische Kommission anzukündigen, die von Anfang an so nie möglich war“, äußerte Pilsinger dem RND. „Karl Lauterbach ist vielleicht ein guter Theoretiker, aber ein lausiger Praktiker“, fügte er hinzu. Lauterbach sei „nicht mehr als ein reiner Ankündigungsminister“, fügte Pilsinger noch hinzu.

Lauterbach hat einen peinlichen und unnötigen Fehler gemacht. Er muss dringend seinen Kurs ändern und nach den offiziellen Regeln spielen. Nur so kann endlich legalisiert werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

