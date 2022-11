Lauterbach bei Markus Lanz

Quelle: BMG / Thomas Ecke

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach war bei Markus Lanz. Lanz versteht die Cannabislegalisierung nicht.

Lauterbach veröffentlichte am 26.10.22 die Eckpunkte zur Cannabislegalisierung. Diese erntete viel Kritik; sowohl von Seiten der Befürwortern der Legalisierung, denen die Eckpunkte nicht aus reichten bis hin zu den Erzkonservativen, welche weiterhin an der Prohibition festhalten. Lauterbach musste sich bei Markus Lanz für die Eckpunkte rechtfertigen. Bevor ihr weiter lest, oder gar das Video anseht wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden beim Kopf gegen die Wand hauen.

Lanz beginnt mit der polemischen Frage, wie Lauterbach es den Konsum von Jugendlichen einschränken möchte, indem er Eltern erlaubt, zu kiffen. Lauterbach stellte zunächst die diversen Probleme des Schwarzmarktes hervor, der gefährliche Beimengungen und synthetische Cannabinoide ermöglicht. Er sagt dazu: „Es könnte nicht schlechter laufen.” Kerstin Münstermann (eine Kontrahentin) widersprach Lauterbach mit der Begründung, dass es nichts bringe etwas zu legalisieren, nur weil es in der Illegalität Probleme verursache. Lauterbach erwiderte sehr logisch, dass man es einem gewissen Teil der Erwachsenen Bevölkerung nicht verbieten könne, und dies bisher auch immer gescheitert ist. Lauterbach ist der Auffassung, die sich mit der wissenschaftlichen Studienlage deckt, dass ein legaler und kontrollierter Markt die Sicherheit der Konsumenten vor etwaigen Streckmitteln sowie unbekannten Konzentrationen schütze.

Um zu verhindern, dass sich der Schwarzmarkt weiter ausbildet, möchte Lauterbach den Preis für das legale Cannabis festlegen. Dies soll den Schwarzmarkt verdrängen und durch die staatliche Preisbildung den Konsumenten davon überzeugen, im legalen Markt einzukaufen. Wenn jetzt ein legaler Händler an Jugendliche weitergibt, lässt sich das leichter zurückverfolgen und der Händler kann bestraft werden. Sollte ein lizenzierter Händler an Minderjährige Cannabis abgeben, wird er sofort seine Lizenz verlieren und wird das “volle Gesetz” erfahren. Frau Münstermann bringt den Vorwurf ein, es handle sich bei der Ampel und Kiffen um einen “Lifestyle”. Lauterbach dementierte diesen Vorwurf mit der Argumentation des Gesundheitsschutzes.

Lanz mischte sich in das Zwiegespräch ein und suggerierte, dass Lauterbach wolle, dass die Legalisierung scheitert. Lanz meinte, Lauterbach würde “gegen seine eigene innere Überzeugung” argumentieren. Lauterbach musste sich zusammenreißen und dementierte diese falsche Anschuldigung sofort. Er erklärte, wie wichtig der Gesundheitsschutz sei und wie er aufgrund von wissenschaftlichen Fakten seine Meinung über die Cannabislegalisierung änderte. Er änderte seine Ansicht vor 1,5 Jahren noch bevor es die Ampel überhaupt gab. Lauterbach ist ein Politiker, der im Stande ist, seine Meinung aufgrund von Fakten und Argumenten zu ändern. Sowas gibt es noch!

Münstermanns nächster Vorwurf ist dabei einfach nur aus der Luft gegriffen. Sie fragte, ob es dann nicht möglich sei, dass der Staat Cannabis subventioniert, um den Preis zu halten. Auch dies dementierte Lauterbach. Er ist der eindeutigen Überzeugung, dass sich der Preis so halten wird, ohne dass eine staatliche Subventionierung von Nöten ist.

Lanz hält dagegen, dass, nur weil Alkohol legal ist, jetzt auch alle Kiffen dürfen, sei kein Argument. Lauterbach bejahte dies, das sei aber auch nicht der Grund für die Legalisierung. Er stellte die Risiken von Cannabis hervor, und diese möchte er einschränken und besser kontrollieren. Lanz kommt erneut mit dem Vorwurf, dass Lauterbach als Gesundheitsminister und Vater nicht ernsthaft der Meinung sein könnte, es sei “gut Drogen zu nehmen.” Das hat Lauterbach nie behauptet und auch keiner der anderen Legalisieren. Es ist ein lächerlicher Strohmann, der hier von Lanz aufgestellt wird. Lauterbach stellt zum wiederholten Mal den Gesundheitsschutz in den Vordergrund. Die Gefahren des Kiffens auf junge Erwachsene sind nicht wirklich bekannt in der Altersgruppe der 18 – 25 jährigen. Deshalb soll es mehr Aufklärungs – und Präventionsarbeit geben. Die Legalisierung führt nicht zu einem Anstieg des Konsums von Kindern und Jugendlichen.

Die Gegenseite kommt seit Jahrzehnten mit den immergleichen Argumenten, die sich alle leicht dementieren lassen. Die Argumentation für die Cannabislegalisierung beruht auf wissenschaftlichen und moralischen Axiomen. Beim erneuten Anhören der Gegenseite fragt man sich, was mehr Hirnschäden verursacht. Das Kiffen oder die repetitiven Argumente der Prohibitionisten – Vermutliche die repetitiven Argumente.

Ein Beitrag von Simon Hanf

