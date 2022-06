Schweiz: Aktuelle Cannabis-Regulierung ist ineffizient

Laut Ökonom Oliver Hoff ist die aktuelle Cannabis-Regulierung in der Schweiz ineffizient.

Oliver Hoff ist Ökonom und Sozialwissenschaftler an der Uni Genf.

Hoff kalkulierte, dass in der Schweiz jährlich über eine Milliarde Euro durch den Verkauf von Cannabis umgesetzt wird. In der Schweiz ist Cannabis illegal und Hoff nutzte die Gelegenheit um zu schauen, wie viel Geld an den Schwarzmarkt verloren geht.

Die Ergebnisse wurden von der Uni Genf in der Publikationsreihe “Sociograph” publiziert.

“Die Simulation zeigt, dass die derzeitige Form der Regulierung zu einem wirtschaftlich ineffizienten Ergebnis führt” so Hoff. Er gibt an, das Aufgrund der Illegalität Kriminelle die nicht auf die Gesundheit der Konsumenten achten davon profitieren.Der Staat solle Zugang zu «problematischen Konsumenten» erhalten denen «der regulatorische, fiskalische und gesundheitspolitische Marktzugriff.” fehle.

Dem schweizer Staat gehen so etliche Millionen an möglichen Steuereinnahmen flöten. Sollte sich die schweizer Regierung für eine Legalisierung von Cannabis entscheiden, so könnten sie wenn sie auch Cannabis-Social-Clubs zulassen bis zu 650 Millionen Franken (633 Millionen Euro) im Jahr verdienen.

Die klare Forderung von Oliver Hoff und seinen Kollegen ist es Cannabis zu legalisieren. Nur so kann der Schwarzmarkt verdrängt werden und adäquater Gesundheitsschutz für die Bevölkerung gewährleistet werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken