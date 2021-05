Legaler Cannabis-Konsum in der Schweiz

Pilotversuch zur legalen Cannabis-Abgabe startet





News von Derya Türkmen





In der Schweiz hat seit dem 15. Mai ein Pilotversuch zur legalen Abgabe von Cannabis gestartet. Das Projekt ist erst mal für die nächsten zehn Jahre geplant. Am 15. Mai 2021 gilt das neue Betäubungsmittelgesetz in der Schweiz, die die kontrollierte Abgabe von nicht medizinischem Cannabis erlauben. Das Parlament verabschiedete bereits am 25. September 2020 eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG). Mit dem neuen Artikel 8a BetmG wird eine Grundlage für die Durchführung von örtlich und zeitlich begrenzten wissenschaftlichen Pilotversuchen mit Cannabis geschaffen.

