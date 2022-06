Kanada entkriminalisiert harte Drogen

Bild: Archiv

Kanada entkriminalisiert jetzt harte Drogen. Die Entkriminalisierung gilt für Opioide, MDMA, Kokain und Amphetamine.

Die kanadische Provinz British Columbia (BC) hat sich zu einem radikalen Schritt entschlossen. Ab dem 1. Januar 2023 wird kein Strafverfahren mehr wegen dem Besitz von illegalen Substanzen in geringer Menge eingeleitet. Konsumenten dürfen bis zu 2,5 Gramm der oben genannten Substanzen mit sich führen ohne Angst vor Strafverfolgung zu haben. Dabei spielt es keine Rolle ob es 2,5 Gramm einer Substanz sind oder ob es ein Gesamtgewicht von diversen Substanzen ist. Nicht nur dass, die Konsumenten dürfen die Substanz sogar behalten und bekommen nur ein Angebot zur Aufklärung.

Die Personen müssen allerdings mindestens 18 Jahre alt sein und es darf kein Handel damit ersichtlich sein. Das ganze ist ein Modellprojekt welches für 3 Jahre durchgeführt werden soll. In der 4,5 Millionen Einwohner großen Provinz sind in den letzten 5 Jahren ca. 2000 Menschen pro Jahr durch den Konsum von Illegalen Substanzen gestorben. In gesamt Deutschland waren es 2021 “nur” ca. 1800.

Die kanadische Regierung hat erkannt, dass die Prohibition nicht zielführend ist und hat sich für eine moderne Drogenpolitik entschieden. Damit hat BC das portugiesische Modell nicht nur aufgenommen sondern verbessert. Es ist definitiv eine gute Entscheidung. In Canada bricht auch der Schwarzmarkt bei Cannabis weiter ein.

Ein Beitrag von Simon Hanf

