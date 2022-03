Kanada: Schwarzmarkt bricht weiter ein

Kanadas Schwarzmarkt bricht laut Cannabis Survey weiter ein





Der Canadia Cannabis Survey bestätigt, dass der Schwarzmarkt in Kanada weiter eingebrochen ist. Es wurden die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung in Kanada nach drei Jahren vorgestellt. Die Ergebnisse der Canadia Cannabis Survey stellen auch für die deutsche Legalisierungs-Debatte wichtige Fakten dar. Vor allem könnten diese auch die Argumente der Kritiker widerlegen.



Der CCS (Canadia Cannabis Survey) ist eine Umfrage der kanadischen Regierung, die die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung seit 2018 untersucht. Die Resultate sollen Rückschlüsse auf die zukünftige Drogenpolitik bieten können.





Ein Ergebnis dieser Survey waren zum Beispiel, dass der Cannabis-Konsum im Gegensatz zum Vorjahr um circa 1,7% abgenommen hat. In der Gruppe der 16 bis 19-Jährigen konnte man einen Rückgang um 7% feststellen. Fazit des Surveys ist, dass seit der Legalisierung der Cannabis-Konsum von Jugendlichen zurückgegangen ist. Wichtig vor allem ist der Schwarzmarkt. Seit der Legalisierung in Kanada ist ebenfalls ein deutlicher Rückgang des Schwarzmarktes zu beobachten. Ende 2018 kauften nur circa 12% Cannabis auf dem legalen Markt. Im dritten Quartal 2020 übertraf der legale Markt den Schwarzmarkt zum ersten Mal. Ein Jahr später wird bestätigt, dass diese Entwicklung weiter anhält. Laut der Befragung kaufen 64% ihr Cannabis in Fachgeschäften, da sie sich sicherer fühlen und die Kunden über den Cannabis-Konsum aufgeklärt werden.



Als Resultat des Surveys kann man sehen, dass der Schwarzmarkt weiterhin schrumpft. Durch die Aufklärung und Risikowahrnehmungen bei jungen Menschen ist der Cannabis-Konsum zurück gegangen. Laut der kanadischen Regierung ist dies als Erfolg zu verzeichnen, da dies ein Fortschritt im Jugendschutz ist. Somit wird mit diesem Ergebnis das Argument deutscher konservativer Politiker, die Legalisierung sei schädlich für die Jugendlichen und würde Cannabis verharmlosen, widerlegt.

