Global Marijuana March Mini in Deutschland

Die Demonstration in verschiedenen Deutschland fällt klein aus.

Leider recht klein: Der Global Marijuana March in Deutschland. Bild via pexels.com.

„Schluss mit Warten – Gras in den Garten!“ – dieses Motto hallte am gestrigen Samstag durch viele Deutsche Städte. So lautete das diesjährige Motto des Global Marijuana March. Das etwas dürftige Motto spiegelte die ebenso dürftige Beteiligung an der globalen Demonstration wider: Während beispielsweise in Berlin vergangenen April noch 1400 Menschen für eine Legalisierung von Cannabis auf die Straße gingen, waren es gestern nur 200. Auch in anderen Städten fiel die Beteiligung nicht besser aus.



Der Global Marijuana March findet seit 1999 jährlich am ersten Samstag des Monats Mai statt. Die Berichte aus anderen Ländern sind etwas enthusiastischer: In Brasilien und Mexiko sind nach Angaben der Lokalpresse tausende Menschen auf die Straße gegangen. “They (the authorities) must realize that we are not criminals. We are simply users of cannabis. We fight for our rights and being allowed to plant it instead of buying,” so ein Demonstrant in Mexiko.



In den USA fällt dem Tag auch nicht besonders viel Aufmerksamkeit zu – genau wie in vielen anderen Ländern sind die Demonstrationen zum 20. April populärer. Andererseits dominieren in den USA gerade andere Probleme: Kürzlich wurde bekannt, dass das dortige Verfassungsgericht demnächst das Recht auf Abtreibungen als nicht mehr im Grundgesetz verankert sehen wird. Das bedeutet, dass besonders konservative Bundesstaaten Abtreibungen verbieten werden – eine Rückkehr zu dunkleren Zeiten. Daher gehen momentan viele U.S.-Amerikaner für das Recht auf Abtreibung auf die Straße – und eher nicht für die Legalisierung von Cannabis, die dort vielerorts ohnehin Fakt ist.



Bleibt zu hoffen dass zumindest in Deutschland im nächsten Jahr der Global Marijuana March so klein ausfällt, weil Cannabis bis dahin legal ist. Sollte die Ampel-Koalition wirklich bis zum Herbst einen Gesetzesentwurf vorgelegt haben, ist dies vielleicht keine Fantasie mehr.





Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken