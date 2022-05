Weitere Details zur „fachlichen Vorbereitungen“ werden bekannt

Die Bundesregierung will Informationen aus möglichst vielen Quellen.

Ist da etwa doch bald Land in Sicht? Bild via pexels.com

Vielleicht sind es ja doch nicht nur alles leere Versprechungen: Nach neuesten Meldungen soll die Bundesregierung damit begonnen haben, fachliche Vorbereitungen für die Legalisierung von Cannabis zu treffen. Nachdem bereits heute morgen berichtet werden konnte, dass der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bis Herbst eine Gesetzesvorlage zu Legalisierung plant, wurden heute weitere Details bekannt.



Demnacht will der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) einen „gründlichen Konsultationsprozess“ starten. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte dieser: „Es geht darum, das Wissen und die Erfahrungen zu bündeln, aber auch Einwände und Vorbehalte sehr offen anzusprechen.“ Demnach soll die Expertise zum Thema demokratisiert werden – das Thema sollen nicht Politiker unter sich ausmachen, sondern Wissenschaftler, Kommunen, Länder, Verbände und die Zivilgesellschaft als solches. Sollte dies wirklich der Fall sein, würden damit eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen, Fakten, Prognosen, Lebensrealitäten und Erfahrungsberichte in das Thema mit einfließen. Bei einem so komplexen Thema wie der Legalisierung von Cannabis eine erfreuliche Nachricht.



Das spiegelte auch die Aussage von Blienert: „Kaum ein anderes drogenpolitisches Thema beschäftigt die Menschen seit Jahrzehnten so sehr wie Cannabis. Wir alle wissen, wie komplex dieses Vorhaben ist.“ Mit den Experten könnte man wichtige Fragen vom Gesundheitsschutz bishin zur Lieferkette angemessen bearbeiten. „So unterstützen wir den Gesetzgebungsprozess fachlich und politisch durch ein gutes Fundament,“ so Blienert. Ob die fachlichen Vorbereitungen scho auf Hochtouren laufen oder nicht, ist bisher nicht bekannt.



Es geht der Regierung weiterhin vor allem um den Gesundheits- und Jugendschutz: „Denn am Ende sollen,“ laut Blienert, „in Deutschland natürlich nicht mehr, sondern weniger Jugendliche Cannabis konsumieren.“ Es gehe um weniger Repression, sondern um mehr „Schutz und Hilfe“. Da die Fachgespräche bezüglich der Legalisierung allerdings erst jetzt beginnen, ist es kaum verwunderlich, dass genauere Details bezüglich eventueller Verkaufsstellen, Abgabemenge und Verfügbarkeit noch immer ungewiss sind – die Bundesregierung lässt sich diesbezüglich wohl erst jetzt beraten. Besser spät, als nie.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken