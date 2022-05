Legalisierungs-Gesetzesentwurf im Herbst Realität?

Karl Lauterbach sieht schon in der zweiten Jahreshälfte einen Entwurf auf dem Tisch.

Hatte Ströbele doch recht, und das Hanf wird freigegeben? Bild: Via pexels.com

Der Bundesgesundheitsminister hat alle Hände voll zu tun: Am Mittwoch sprach Karl Lauterbach (SPD) von einem „Zwischenspurt“ – er will bis zum Herbst eine Menge Vorhaben umsetzen. Dazu gehört die Reaktion auf den andauernden Krieg in der Ukraine sowie die Finanzlage gesetzlicher Krankenversicherungen. Auch weil man wieder steigende Fallzahlen erwartet, will Lauterbach ein „Pandemiebekämpfungskonzept“ vorstellen. Neben diesen Aufgaben sollte jedoch eine für viele besonders herausstechen: Lauterbach sprach am Mittwoch auch davon, bis zum Herbst einen Legalisierungs-Gesetzesentwurf in Sachen Cannabis bereit sein soll.



Lauterbach, der seine Anfangs ablehnende Haltung gegenüber der Legalisierung revidiert hat, kündigte an, dass der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert zunächst zusammen mit nationalen und internationalen Experten Fachgespräche zum Thema führen soll. Danach soll laut dem Minister der Gesetzesentwurf folgen. Wann genau es zur „kontrollierte[n] Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizensierten Geschäften“ kommt – so wie es in diesem Wortlaut im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP kommt – dazu hat sich Lauterbach dennoch noch immer nicht geäußert.



Und auch sonst gab es wenig Details rund um den Legalisierungs-Gesetzesentwurf. Zwar ist Burkhard Blienert (SPD) definitiv pro Legalisierung und Cannabis, aber auch von diesem konnte man bisher nur hören, dass es noch in dieser Wahlperiode „ein Gesetz geben, mit dem Cannabis für Erwachsene legal, aber kontrolliert und sicher in Deutschland zu kaufen sein wird“. Auch auf eine Entkriminalisierung warten viele vergebens – die Gründe hierfür kann nur vermuten, schließlich haben sich schon verschiedene Parteimitglieder für eine solche Maßnahme ausgesprochen. Gegenargumente hier gibt es kaum – besonders mit Blick auf die baldige Legalisierung.



Man muss also noch immer warten, bleibt noch immer im Dunkeln über das Wann, Wie und Wo. Bleibt zu hoffen, dass Blienert, Lauterbach und Co. sich tatsächlich gut informieren lassen und auf die hoffentlich vernünftigen Meinungen der Experten hören. Frustrierend wäre die Legalisierung nur, wenn sie nach all der Wartezeit wenig durchdacht wäre – dann wäre Cannabis bei der nächsten Legislaturperiode der Opposition vermutlich das erste, was auf der Abschlussliste stünde.

