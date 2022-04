Andreas Müller – „Querulant im Namen der Gerechtigkeit“

Der Global Marihuana March (GMM) 2022 findet Unter dem Motto “Schluss mit Warten: Gras in den Garten!” am 7. Mai bzw. am 14. Mai statt. In vielen Deutschen Städten gehen Tausende Demonstranten auf die Straße um für legales Cannabis zu demonstrieren.

Die Ampel zögert die Legalisierung raus. Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach gab in einem Interview mit Tilo Jung bekannt, dass die Legalisierung 2022 NICHT auf dem Plan steht. Dies ist ein Schlag ins Gesicht für über 4 Millionen regelmäßige Cannabiskonsumenten.

Jetzt sind die Aktivisten, Konsumenten und jeder andere Mensch der unter der aktuellen Drogenpolitik leidet gefragt. Besonders das Thema Eigenanbau steht im Fokus des diesjährigen GMM. Des Weiteren sind Themen wie die Überarbeitung der Führerschein-Thematik und die Amnestie für Verurteilte Menschen aufgrund von Cannabisdelikten essentielle Punkte der Veranstaltung. Wir kämpfen für eine menschen-gerechte Cannabispolitik. Cannabiskonsumenten die Gras bei sich haben, sind Straftäter. Es sind immer noch Straftäter!

Die Repression muss enden. Cannabisaktivisten sind gefragt, ihr Veto gegen diese Ungerechtigkeit einzulegen. Deswegen lautet die Aufforderung des Deutschen Hanfverbands: “Geht auf die Straße, seid kreativ, aktiviert Mitmenschen und meldet Demos bei euch vor Ort an!”

Der Global Marijuana March fand aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren nur unter starken Einschränkungen statt. Dieses Jahr wurden viele Lockerungen durchgeführt und der GMM kann deutlich freier stattfinden. 2020 durfte der GMM nur digital, und 2021 nur unter strengen Auflagen stattfinden.

Der GMM findet dieses Jahr in folgenden Städten statt:

7.Mai.2022: Konstanz, Dortmund, Nürnberg, Halle (Saale), München, Stuttgart, Berlin, Braunschweig, Heidelberg, Regensburg

14.Mai.2022: Oldenburg, Freiburg

Keine Demonstration in eurer Nähe? Dann meldet doch einfach eine eigene Demonstration an. Dies könnt ihr auf der Webseite des Global Marijuana March – Deutschland machen.

Der DHV unterstützt euchre lokalen Initiativen mit Informationen zur Anmeldung einer Demo. Ebenfalls bietet der DHV kostenlose Designs für Plakate/Flyer und bietet Möglichkeiten für Aktivisten sich zu vernetzen.

Es geht um weit mehr als nur legales Cannabis. Es geht um eine endlich dem wissenschaftlichen Zeitgeist entsprechende Wende in der deutschen Cannabispolitik. Es geht um Gerechtigkeit und Freiheit für 4 Millionen erwachsene Menschen die ihr Recht auf Cannabismündigkeit bekommen sollen.

Lasst uns gemeinsam der Ampel ein Statement geben. Lasst und gemeinsam Druck machen. Lasst uns gemeinsam Kraft und Energie in eine notwendige Gesetzesänderung setzen. Auf das es bald heißt: “Schluss mit Warten: Gras in den Garten!”

Ein Beitrag von Simon Hanf

