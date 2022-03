Olaf, wo bleibt die Cannabis-Legalisierung?

Die 100-Tage-Schonfrist ist um – nun müssen dem Wahlversprechen der Cannabis-Freigabe Taten folgen

Ein offener Brief an diesen unseren Bundeskanzler

Wie war das noch gleich, Herr Bundeskanzler? Wolltest Du nicht „mehr Fortschritt wagen“ und ein „Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ schaffen? Wir haben doch richtig gehört, dass Dein Parteifreund Burkhard Blienert, den Ihr auf den Posten des Drogenbeauftragten gesetzt habt, mit der Cannabis-Freigabe „europäische Geschichte“ schreiben will?

Blöd nur, dass sich nach einem Vierteljahr Deiner Amtszeit der Eindruck verfestigt, dass Du weder Interesse noch Initiative zeigst, die unselige Cannabis-Prohibition mit all ihren schrecklichen Folgen zum Nachteil mehrerer Millionen unbescholtener Bürger und Bürgerinnen zu beenden. Nichts ist von Dir, dem „Chef vons Janze“, der die Richtlinienkompetenz inne hat, zu hören. Du schweigst und grinst vor Dich hin, geradeso als bereite es Dir eine besondere Freude, die Menschen mit leeren Versprechungen zu veräppeln.

Doch, halt! Wollen wir uns nicht auf das unterirdische Niveau begeben, Dir, lieber Olaf, die alleinige Verantwortung für die offensichtliche Untätigkeit der Bundesregierung hinsichtlich der versprochenen Cannabis-Freigabe zuzuschieben. Die gängige Methode, eine einzige Person als Schuldigen an den Pranger zu stellen, mag zwar dazu geeignet sein, Dampf abzulassen, entschuldigt aber zugleich die vielen anderen Schlafmützen des Ampel-Kollektivs. Selbstverständlich ist es nicht die Privatsache des Staatschefs, Kriege zu führen oder zu beenden. Die Personalisierung des „Bösen“ ist eine Chimäre und dient nur dazu, von all den Mittätern, Mitläufern und Ignoranten abzulenken, die mit dazu beitragen, wenn es in einer Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland undemokratisch zugeht.

Nein, lieber Olaf, Du allein bist nicht schuld, dass die Umsetzung des Wahlversprechens nicht in Gang kommt. Mit auf der Bremse steht die halbe Gesellschaft – getrieben von der Angst, dass Deutschland im Falle einer Hanffreigabe zum Narcostaat verkommt und im Drogensumpf versinkt. Von allen Seiten bedrängen sie das Ampel-Kabinett, die Lobbyisten, Influencer und Tugendwächter, um die Entkriminalisierung der Hanffreunde zu verhindern. Alle mischen sie mit, vom Dorfpfaffen über den Bundesbeamten bis hin zur besorgten Mutti. Bloß keine Veränderungen, das ist die Devise.

Dennoch, Genosse Olaf, ein bisschen mehr Engagement in dieser Sache wäre schon angebracht. Immerhin dürften nicht wenige Hänflinge mit dazu beigetragen haben, dass Du in Amt und Würden bist. Die Angst, dass Dir die Prohibitionsbefürworter den Kopf abreißen und Deine sterblichen Überreste vor Sylt im Wattenmeer verklappen, musst Du nicht haben.

Nimm Dir ein Beispiel am niederländischen Genossen Joop den Uyl von der Partij van de Arbeid (PdvA), der 1976 (!) die Cannabiskonsumenten entkriminalisierte und landesweit das Coffeeshop-System einführte. Oder an José Mujica, genannt El Pepe, der als Staatspräsident 2014 in Uruguay den Anti-Hanf-Krieg beenden konnte. Heute wird der 86-jährige ehemalige Tupamaros-Kämpfer wie ein Popstar verehrt. Oder Justin Trudeau, der 2018 Kanada vom Joch der Prohibition befreite und 2019 als Premierminister wiedergewählt wurde.

Alle drei Staatsführer haben diesen Verstoß gegen die „UN-Konvention gegen narkotische Drogen“ politisch überlebt, und die Weltgemeinschaft hat darauf verzichtet, diese Länder zur Räson zu bringen. Ebenso wenig sahen sich die Bürger der drei Legalisierungsländer bemüßigt, wegen der Hanffreigabe eine Revolution anzuzetteln und die Pro-Hanf-Politiker zu lynchen.

Ja, diese drei Regierungschefs hatten Mumm in der Frage der Hanffreigabe. Millionen Menschen ziehen davor den Hut, und werden noch ihren Enkelkindern von diesem Heldentum erzählen.

Und das willst Du nicht haben, lieber Olaf? Du willst in die deutsche Geschichte als Angsthase und ehrloser Bückling eingehen? Das muss doch nicht sein, Genosse! Jetzt ist die Stunde gekommen, wahre Größe zu zeigen und zugleich ein wenig die Weste reinzuwaschen, die Du Dir als Hamburger Bürgermeister mit Cum-Ex-Geschäften und anderen Verfehlungen eingesaut hast.



Los, Olaf, gib Dir einen Ruck und erteile Deinen Kabinettskollegen den Marschbefehl zur zügigen Umsetzung des Wahlversprechens! Legalize it, Genosse!

Sadhu van Hemp

