Einstiegsdroge Cannabis?

Die Forschung ist sich überraschenderweise noch immer uneins.

Es mag für viele Cannabiskonsumenten überraschend klingen: Wissenschaftliche Studien liefern noch immer keine eindeutigen Ergebnisse bezüglich der Annahme, dass Cannabis eine Enstiegsdroge ist. Das liegt oft auch daran, dass Kiffer das eigene Konsumverhalten und das des unmittelbaren Kreises kennen – es fehlt ihnen also an Objektivität und Reichweite wissenschaftlicher Studien. Denn die Konsumenten, die tatsächlich Probleme mit härteren Drogen haben, tauchen oft nicht im öffentlichen Diskurs auf. Aber auch wenn es zweifelhaft ist, dass der Konsum harter Drogen tatsächlich mit Cannabis beginnt. Die Theorie bestimmt aber dennoch viele politische Diskurse: Eine Einstiegsdroge zu verhindern, würde demzufolge viele Suchtprobleme lösen.



Umso wichtiger, dass die Wissenschaft also eindeutige Belege liefert. Und es gibt durchaus Studien, deren Ergebnisse darauf hinweisen, dass Konsumenten harter Drogen zunächst Cannabis konsumierten. Andere Studien zeigen Verbindungen zwischen Cannabis und einem hohen Risiko zu Drogenabhängigkeit auf. Besonders bei Cannabiskonsum in jungen Jahren, scheint die Droge die Reaktion des Gehirns auf Drogen zu beeinflussen – allerdings wurden bei der Studie Ratten als Probanden benutzt, daher bleibt unklar ob die Wirkung bei Menschen tatsächlich vergleichbar ist. Andere Studien legten ebenfalls nahe, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, allerdings waren diese Drogen einerseits in ihrer Methodik zweifelhaft.



Andererseits gab es auch eine Fülle von Studien, deren Ergebnisse Cannabis Potential als Einstiegsdroge nicht bestätigen konnten. Es konnte keine Verbindung zwischen Cannabiskonsum und Konsum härterer Drogen gefunden werden. Dennoch ist die Wissenschaft sich in einer Sache einig – egal, welche Ergebnisse gefunden wurden, die Wissenschaftler forderten mehr Forschung in Sachen Cannabis. Und selbst wenn Cannabis eine Einstiegsdroge sein sollte – Forscher sind sich ebenso einig, dass ein Verbot der Droge keine Verbesserung erbringen würde. Eher im Gegenteil: Prohibition fördert die Produktion schädlicherer und potenterer Drogen.





