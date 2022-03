Cannabisrezepte lassen nach

Die Barmer verzeichnet rückläufige Zahlen – andere auch?

Als Medizinalcannabis vor fünf Jahren legalisiert wurde, war der Ansturm groß: Die Zahl der Cannabisrezepte wuchs rasant an, zehntausende Einheiten wurden in den folgenden Jahren bundesweit verkauft. Auch wenn hier noch lange kein Ende in Sicht ist, scheint der Boom erstmal vorbei. Denn: Die Krankenversicherung Barmer verzeichnet erstmals einen Rückgang bei den Anträgen auf Cannabisrezepte.



Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer, sieht die Lage nüchtern: “Der große Hype um Cannabis scheint vorbei, und es wird gezielter eingesetzt. In einem therapeutischen Gesamtkonzept kann Cannabis bei Schwerkranken sinnvoller Teil der Behandlung sein. Aber es ist eben kein Allheilmittel und als Schmerzmittel allein unzureichend,“ so Straub gegenüber der Welt am Sonntag. Er betonte zusätzlich dass die Forschungslage um Cannabis bisher noch unausgereift sei; die Wirkmechanismen seien oft noch nicht zu Genüge verstanden um sie in Behandlungskonzepte aufzunehmen.



Der Rückgang ist dabei nicht zu unterschätzen: 2019 gab es noch 5824 Anträge beim Versicherer, in den folgenden Jahren waren es nur noch 4881 und 4272 – das sind jährliche Rückgänge zwischen 10 und 20 Prozent. An der Versicherung liegt dies nicht: Mit 70 Prozent bewilligt die Barmer mehr als zwei Drittel aller Anträge. Die meisten Anträge (prozentual gesehen) stammen im Übrigen aus dem Saarland, Bayern und Berlin. Sachsen stellt das Schlusslicht, mit lediglich 198 Anträgen auf 100.000 Einwohner. Ob die baldige Legalisierung beim Rückgang eine Rolle spielt, lässt sich nicht sagen.



Möglicherweise ist die dennoch geringe Versorgung auch anderen Faktoren geschuldet: Cannabis darf nur als Rezept verschrieben werden, wenn kein anderes Medikament in Frage kommt. Zudem sind die Kosten oftmals sehr hoch – je nach Produkt schwanken die Preise stark, halten sich aber mitunter trotzdem auf dem Schwarzmarktniveau. Zudem lässt sich sagen, dass die Barmer zwar einen Hinweis auf die Lage der Cannabisrezepte geben kann – die Zahlen anderer Versicherer waren allerdings nicht einsehbar. Denn auch wenn die Barmer rückläufige Anträge verzeichnet: Die Nachfrage nach Cannabis selbst war vergangenes Jahr so hoch wie noch nie.

