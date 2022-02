Cannabis auf Rezept: Die Nachfrage steigt

Medizinisches Cannabis kommt mehr und mehr in der Mitte der Gesellschaft an

Bahnt sich da etwas an?

Gute Nachrichten für freunde des medizinischen Highs: Deutschland konsumiert Rekordmengen an Cannabis auf Rezept. Rund 9000 Kilogramm Cannabis wurden 2021 an Deutsche Apotheken geliefert. Die Union hatte beim Bundesgesundheitsministerium um Auskunft gebeten. Dabei fällt auf: Nicht nur werden Rekordsummen konsumiert, der Anstieg der Nachfrage steigt rapide. Zwischen etwa 7 und 9 Kilogramm wurden 2011 benötigt. Allein in den letzten fünf Jahren ist der Bedarf von 157 auf 9000 Kilogramm angewachsen.



Eines wird hierbei schnell klar: Der rasante Anstieg der Nachfrage lässt Argumente eines Produkts für Reiche alt aussehen. Bei einem satten Preis von 13 bis 15 Euro, also etwa 30-50% teurer als der Durchschnitts-Straßenpreis, steigt die Anfrage dennoch unerwartet schnell. Kritiker der Legalisierung wollen diese platzen lassen, da es schlicht unmöglich sei, dem Straßenpreis die Stirn zu bieten. Das scheint aber wohl gar nicht nötig – allein die Legalität, Qualität und der relativ stressfreie Einkauf scheinen Grund genug, einen geringen Aufpreis zu zahlen.



Die Union kritisiert derweil, dass die deutsche Wirtschaft kaum von diesem Zuwachs profitiert: Der Großteil des Cannabis kommt aus dem Ausland oder wird Indoor produziert – und damit nicht auf Agrarflächen. Das rührt daher, dass „zur Wahrung der Sicherheit im Betäubungsmittelverkehr“ (so das Gesundheitsministerium) deutsches Cannabis nur in geschlossenen Räumen gezüchtet werden kann. Der von Cem Özdemir angekündigte und durch Cannabis verursachte Boom im Agrarsektor habe sich laut Albert Stegemann (CDU) daher „jedweder fachlichen Grundlage entbehrt.“



Die Regierung betonte daraufhin das vorrangige Ziel des Gesetzgebungsvorhabens: Die gesundheit des Bürgers (durch bessere Produkte) und der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dass die CDU plötzlich mehr Interesse vor allem am wirtschaftlichen Aspekt der Legalisierung zeigt, könnte auch andere Gründe haben: Laut den letzten Daten aus dem Jahr 2017 wird nirgendwo mehr Cannabis auf Rezept konsumiert als in Bayern. Auch beim illegalen Konsum liegt zumindest München mit auf dritter Stelle, mit Hamburg auf dem zweiten Platz. Beim Spitzenreiter Berlin werden jährlich 11,64 Tonnen Bubatz genossen.

