Münchener Arzt dealt mit Cannabis-Verschreibungen

Der Angeklagte zeigt vor Gericht Reue, dennoch drohen mehr als vier Jahre Zuchthaus

Bild: Sadhu van Hemp

Von Sadhu van Hemp

Wahrlich schräg war der Einfall eines Münchener Arztes, sich auf die alten Tage als Dienstleister der Hänflinge zu betätigen und infolgedessen das Gesetz zur Versorgung von Patienten mit Medizinalhanf etwas großzügiger auszulegen. Ob krank oder gesund, der 68-jährige Mediziner machte in seiner Praxis am Maximiliansplatz keinen Unterschied und zückte den Rezeptblock für jeden „Patienten“, der um eine Verschreibung für ein Döschen Cannabis bat. Das kleine Nebengeschäft florierte ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes im März 2017, fand dann jedoch im Oktober 2018 ein jähes Ende, nachdem die Polizei dem umtriebigen Arzt auf die Schliche gekommen war.

Letzten Mittwoch gestand nun der beschuldigte Arzt beim Prozessauftakt am Landgericht München sein Vergehen. Ja, er hat 557 Rezepte für medizinisches Cannabis gewerbsmäßig ausgestellt. Und ja, es gab keine Anamnese, keine Untersuchung, keine Diagnose, keine Indikation bei den Patienten.

Der Angeklagte räumte weiter ein, seine Sprechstunde auch in Restaurants und Cafés abgehalten zu haben. Für Verschreibungen verlangte er zwischen 60 und 150 Euro – bar auf die Kralle. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die kleine Gefälligkeit des Rezeptausstellens dem Mediziner rund 51.000 Euro eingebracht haben. Insgesamt hatte das Doktorchen 23,69 Kilogramm Medizinalhanfblüten verschrieben.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung zwei nicht angemeldete Handfeuerwaffen und neun Gramm Marihuana gefunden hat.

Der Anwalt des Angeklagten bot bei Prozessbeginn an, sich per Rechtsgespräch über das Strafmaß zu verständigen, um das Verfahren nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Allerdings klafften die Vorstellungen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung über die zu verhängende Freiheitsstrafe zunächst weit auseinander. Für eine mildere Strafe sprach sich der Anwalt aus, der darauf verwies, dass sein Mandant nicht vorbestraft und geständig sei. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz weicher Drogen zugenommen habe. Die Staatsanwaltschaft gab hingegen die große Menge des verschriebenen Cannabis zu bedenken.

Auch der Richter machte dem Angeklagten ein Angebot: So könne das Gericht in seinem Urteil dahingehend Milde walten lassen, dem Angeklagten drei Monate Haft zu erlassen, wenn er freiwillig seine Approbation zurückgibt und in den Ruhestand tritt. Der Mediziner willigte ohne zu zögern ein.

Letztlich konnten sich alle Prozessbeteiligten darauf verständigen, kurzen Prozess zu machen und dem Mediziner eine Zuchthausstrafe zwischen 3 Jahren und 9 Monaten und 4 Jahren und 3 Monaten aufzubrummen. Der Delinquent zeigte sich einverstanden, merkte aber an, dass er nicht nur „Dollarzeichen in den Augen“ gehabt hätte, sondern bei Bedürftigen auch schon mal aufs Geld verzichtet hätte.

