Russland im Krieg – auch gegen Cannabis

US-Basketballerin Brittney Griner schmort weiter wegen „erheblichen“ Cannabis-Schmuggels in russischer Geiselhaft

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Russland ist flächenmäßig das größte Land der Erde und zugleich eine No-go-Area für Menschen, die anders sind als die anderen. Der gemeine Russe nebst Ehefrau ekelt sich vor Leuten, die wie verlauste Hippies aussehen, die schwul sind oder einfach nur ihre Bürgerrechte wahrnehmen wollen. Wie Läuse jucken sie im Fell des russischen Bären, die Andersartigen, Anderslebenden und Andersdenkenden. Gesellschaft und Staat sind permanent damit beschäftigt, die Quälgeister auszukämmen und auf Linie zu bringen.

Kurz gesagt: In Russland hat es anständig zuzugehen. Oberstes Gebot ist, unter dem Banner des russischen Nationalismus dem Vaterland treu zu dienen und die Staatsdoktrin widerspruchlos hinzunehmen. Wer Zicken macht, kann schon mal nach kurzem Schauprozess in einem Gefangenenlager im hinteren Teil Sibiriens verschwinden.

Ein Beleg für zivilisatorische Rückständigkeit Russlands ist unter anderem auch die Cannabis-Prohibition mit ihren drakonischen Strafen im Geleit. Zwar steht die Russische Föderation in einer Reihe mit Prohibitionsländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich etc., die ebenso einen schamlosen Krieg gegen Cannabis-Konsumenten führen, doch im Gegensatz zu den westeuropäischen Nachbarn herrscht in Russland keine Kuscheljustiz wie z.B. am Amtsgericht Bernau. Die russische Strafverfolgung von Kiffern tut weh.

Diese bittere Erfahrung macht gerade die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner, die am 17. Februar aus New York kommend am Flughafen Moskau-Scheremetjewo wegen des Schmuggels von ein paar Vape-Kartuschen mit Cannabisöl in Eisen gelegt wurde.

Nun könnte man sagen: schön doof von der 31-jährigen Texanerin! Warum soll es dem Top-Star der Women’s National Basketball Association (WNBA) anders ergehen als den vielen anderen nicht berühmten Bösewichten, die wegen einer Cannabis-Straftat in den Genuss des russischen Strafvollzugs kommen? Shit happens, wie der Russe sagt.

So dumm die Center-Spielerin der Phoenix Mercury auch war, Cannabisöl für den Eigenbedarf illegal einzuführen, etwas anrüchig ist dieser Bust aus heiterem Himmel schon. Seit sieben Jahren steht die zweimalige Olympiasiegerin in der Off-Season der WNBA als gefeierter Star beim UGMK Jekaterinburg unter Vertrag. Sieben Jahre lang konnte die prominente und von russischen Oligarchen alimentierte Ballkünstlerin unbehelligt zwischen den USA und der ehemaligen Sowjet Union hin- und herpendeln, ohne dass es je Probleme beim Zoll gegeben hätte. Zumal es hinlänglich bekannt ist, dass männliche wie weibliche Korbballspieler nach der Körperertüchtigung gerne bei einer Sportzigarette entspannen.

Warum die Falle ausgerechnet eine Woche vor dem Ukraine-Feldzug der Roten Armee zuschnappte, bietet nun Raum für Spekulationen. Klar ist, dass Russland, die USA und die NATO in der Ukraine eine Art Stellvertreterkrieg gegeneinander führen. Mit Brittney Griner hält die Kreml-Clique nun ein 2,03 Meter großes Faustpfand in Händen.

Die Androhung der russischen Justiz, Griner wegen Drogenschmuggels auf Jahre in ein Frauenstraflager zu schicken, ist politisch hochbrisant. Den USA ist sehr wohl bewusst, dass ihre Staatbürgerin gegen das russische Gesetz verstoßen hat. Alle Bemühungen werden also dahin gehen, hinter den Kulissen einen Kuhhandel zustande zu bringen. Angesichts der angespannten Lage zwischen den beiden Großmächten, wird sich die eingekerkerte Haschschwester allerdings noch ein bisschen gedulden müssen, bis sie wieder auf freien Fuß kommt.

Bis dahin muss sie schmoren und die Demütigungen der russischen Justizbehörden und des Strafvollzugs über sich ergehen lassen. Zumal Brittney Griner nicht nur eine Feindin des russischen Volkes ist, weil sie Cannabis genießt. Nein, die zweifache Weltmeisterin verkörpert mehr als nur die rauschgiftsüchtige Haschgiftfixerin aus Amerika. In den Augen vieler Russen und Russinnen ist sie das abschreckende Beispiel, vor dem man seine Kinder warnt: Eine bekennende Lesbe, die schwarz ist, kifft und sich aktiv für die Rechte der LGBTQ-Community einsetzt, geht gar nicht. Die Frau hat in Russland ein anderes Klischee zu bedienen – und das ist weiß, heterosexuell und dem versoffenen Manne unterwürfig.

Was vorläufig bleibt, ist die Hoffnung, dass Brittney Griner den Horror des russischen Strafvollzugs körperlich und seelisch einigermaßen unbeschadet übersteht und die Bemühungen auf diplomatischer Ebene zur baldigen Freilassung führen.

