US-Basketballerin in Russland festgenommen

US-Basketballerin Griner wegen Cannabis-Öl in Russland festgenommen



Der US-Basketball-Star Britteney Griner wurde in Russland wegen des Besitzes von Cannabis-Öl festgenommen. Am Samstag bestätigte der Basketball-Dachverband, dass es sich bei diesem Vorfall wirklich um Griner handelt. Sie reiste im Februar aus New York nach Moskau, bei der Durchsuchung ihres Handgepäcks fanden die Zollbeamten einen „Verdampfer“ und eine „Flüssigkeit mit besonderem Geruch“. Die russischen Behörden bestätigten dann letztendlich, dass es sich hierbei um berauschende Wirkstoffe handeln würde. Griner drohen jetzt vier bis fünf Jahr Haft. Der Dachverband äußerte sich auf Twitter mit folgender Aussage: „Brittney hat sich während ihrer langen Zeit bei USA Basketball immer äußerst professionell verhalten, und ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen sind unser Hauptanliegen.“

