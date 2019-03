Cannabis untergeschoben – Menschenrechtler muss in den Gulag

Tschetschenischer Regierungskritiker wird in einem Schauprozess wegen Cannabis-Besitzes zu vier Jahren Zwangsarbeit in einer Strafkolonie verurteilt

Foto: freeimages stockers9

Sadhu van Hemp

Wer sich gegen die Staatsinteressen eines Staates stellt, der muss damit rechnen, dass ihm Vater Staat gegen alle Rechtsstaatlichkeit das Fell über die Ohren zieht. Geschuldet ist dieser Willkürakt der Staatsräson, denn die oberste Prämisse allen staatlichen Handelns ist die „Wahrung und Vermehrung des Nutzens des Staates“– selbst wenn damit gegen sämtliche Moral- und Rechtsvorschriften verstoßen wird.

In Deutschland hält sich die Praxis, Netzbeschmutzer mit schmutzigen Tricks oder gleich per Kopfschuss mundtot zu machen, einigermaßen in Grenzen. So besteht beispielweise von Seiten der Merkel-Scholz-Regierung kein staatliches Interesse, die Rädelsführer des rechtsextremen Milieus mit Willkürmaßnahmen zur Räson zu bringen. Opfer der Staatsräson werden zumeist Menschen mit Herz und Verstand, Frauen und Männer, die couragiert für die Menschenrechte eintreten und jenen den Spiegel vorhalten, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Wer Kritik an der systemrelevanten Elite laut werden lässt, anstatt stellvertretend einen Obdachlosen tot zu prügeln oder gegen Ausländer zu hetzen, der hat beste Chancen, wie der Reggaemusiker Hans Söllner zum Premium-Staatsfeind berufen zu werden.

Um Querdenker wie Hans Söllner kleinzukriegen, bedienen sich die Vollstrecker der Staaträson gerne des Cannabis- und Drogenverbots. Das Verbot ist wie gemacht für subversive Elemente, die sich außer einem frechen Mundwerk bedauerlicherweise nichts anderes zu Schulden kommen lassen. Söllner ist seit Jahrzehnten bevorzugtes Opfer des immer gleichen staatlichen Willküraktes, indem er in aller Regelmäßigkeit von der Polizei heimgesucht wird, weil er unter Dauerverdacht des illegalen Cannabis-Konsums steht.

Doch bei aller Willkür und Unrechtstaatlichkeit, die Cannabis-Konsumenten in Deutschland erdulden müssen, noch ist es Prohibitionsopfern wie Hans Söllner nicht widerfahren, dass die Strafverfolgungsbehörden zur Wahrung der Staatsinteressen selber straffällig werden und dem Staatsfeind illegale Drogen unterschieben. Ganz so verkommen scheint der Rechtsstaat Deutschland noch nicht zu sein.

Ganz anders sieht es Russland aus – genauer gesagt in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Dort liebt man das Schmierentheater, um Nestbeschmutzern, die noch nicht reif für den radioaktiven Giftmord sind, einen ordentlichen juristischen Schuss vor den Bug zu verpassen. Getroffen hat es nun den 61-jährigen Menschenrechtler Ojub Titijew, dessen einziges Verbrechen es war, sich für politisch verfolgte Landsleute einzusetzen, von denen viele entweder spurlos verschwunden sind oder in tschetschenischen Foltergefängnissen einsitzen. All dies geschieht laut Titijew im Auftrag oder mit dem Wissen des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow.

Dass Titijew auf dünnem Eis tanzte, war ihm und seinen Mitstreitern bewusst. 2009 wurde die Menschenrechtsaktivistin Natalja Estimirova entführt und ermordet und viele andere wurden verjagt. Auch verstummen die Gerüchte nicht, dass Präsident Kadyrow und seine Schergen hinter der Ermordung der Journalistin Anna Politkowskaja stecken.

Die Falle schnappte im Januar 2018 zu. Bei einer Kontrolle wollen Polizisten in Titijews Fahrzeug Cannabis gefunden haben. Kaum war der unliebsame Aktivist festgenommen, wurde er auch schon von Präsident Kadyrow lauthals des illegalen Drogenbesitzes bezichtigt, was Beobachter wie eine Dienstanweisung an die Polizei wahrnahmen.

Im Sommer 2018 startete der Schauprozess gegen Titijew, und die Staatanwaltschaft ließ durchblicken, ein hohes Strafmaß für den illegalen Cannabis-Besitz zu fordern. Titijew, der seit seiner Festnahme ununterbrochen in Untersuchungshaft saß, wies die Anschuldigung stets zurück. Vielmehr habe ihm die korrupte Polizei das Cannabis untergeschoben, um mit der anschließenden Inhaftierung sein Engagement für die Menschenrechtsorganisation „Memorial“ zu unterbinden. Zeugen aus Titijews Heimatort bestätigten, dass der ehemalige Sportlehrer und Boxtrainer weder raucht noch trinkt und ein demütiger, gläubiger und hilfsbereiter Muslim ist.

Doch alle Verteidigung war zwecklos, denn der Schuldspruch gegen Ojub Titijew war bei Prozessbeginn bereits absehbar. Das Gericht in Schali, 30 Kilometer südöstlich der tschetschenischen Hauptstadt Grosny, sah schließlich den Besitz von Marihuana als erwiesen an und verurteilte den Angeklagten zu vier Jahren Lagerhaft. Obendrein gab es noch eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Rubel (1350 Euro). Für die Verlesung des gewünschten Urteils benötigte die Richterin fast neun Stunden ohne Pause. Das Strafmaß entspricht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert und erwägt, in Berufung zu gehen.

Für die korrupten Machthaber in der Kaukasusrepublik war der Schauprozess ein voller Erfolg. Denn mit Titijew verstummt für Jahre die letzte unabhängige Stimme, die die Einhaltung der Menschenrechte fordert. Für die russische Zivilgesellschaft ist dieses Urteil ein Schlag ins Gesicht. Der Richterspruch belegt, dass es in Russland keine Rechtssicherheit gibt. In der Not ist sogar das Hanfverbot ein überaus wirksames Instrument, um noch jeden Staatsfeind in die Knie zu zwingen.