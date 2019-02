Polizei zeigt Hans Söllner an – wegen Kritik an Cannabis-Kontrollen

„Kleinkarierte Hosenscheißer“ – Heilbronner Polizei stellt gegen den bayerischen Liedermacher Strafantrag wegen Beleidigung

Bild: Freeimages / Christian Kitazume

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Es ist nicht mehr zu übersehen: Deutschland hat eine Problempolizei. Wohin der Blick auch geht, deutsche Polizisten fallen immer öfter negativ auf und viele gebärden sich, als gelten für sie die Gesetze und die demokratische Grundordnung nicht. Bestes Beispiel dafür sind die Naziumtriebe im Frankfurter Polizeimilieu: Mehrere Beamte stehen derzeit unter dringendem Tatverdacht, u.a. eine Morddrohung mit dem Absender „NSU 2.0“ an eine Rechtsanwältin („Türkensau“) versandt zu haben. Die rechtsextremen Auswüchse im Polizeiapparat werden immer auffälliger – auch über Hessens Landesgrenze hinaus. Und das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein, denn der Corpsgeist der „Polizeifamilie“ garantiert, dass nicht jede Verfehlung ans Tageslicht kommt.

Mit der deutschen Polizei ist folglich nicht gut Kirschen essen, wenn man ihr als „Feind“ zu nahe kommt. Und Feinde hat die Polizei viele. Manchmal genügen bereits ein paar Rastalocken und die Freunde und Helfer in Uniform kleben einem wie Hundepup an den Hacken. Wer dann noch eine große Klappe hat und seine Bürgerrechte einfordert, muss damit rechnen, im Namen des Gesetzes körperlich und seelisch misshandelt zu werden.

Wie sich das anfühlt, ein Liebling der Polizei zu sein, weiß kein anderer besser als der Liedermacher Hans Söllner. Seit Jahrzehnten ist der bekennende Cannabis-Freund das Objekt der Begierde – bei Polizei und Justiz. Söllner hat alles durch, was Vater Staat an Polizeiwillkür zu bieten hat – zuletzt vor fünf Jahren in Baden-Württemberg, als er nach einem Auftritt in Esslingen zu später Stunde in eine Mausefalle geriet und von den Beamten als mutmaßlicher Cannabis-Verbrecher gedemütigt wurde. Neben einer Leibesvisitation erfolgte eine Durchsuchung des Fahrzeugs mit Drogenspürhunden, wobei es der Hundeführer zuließ, dass die Lederbezüge ruiniert wurden. Überdies wurde die Innenverkleidung der Türen beschädigt und der Lack zerkratzt. Der erhoffte Cannabis-Fund blieb jedoch aus. Söllners Strafantrag wegen Sachbeschädigung wurde eingestellt, so dass er auf dem Schaden von rund 4500 Euro sitzenblieb.

Söllner-Konzerte werden in Baden-Württemberg grundsätzlich von der Polizei begleitet. Wo der singende Rastafari ist, da wird Cannabis verbrannt. Auch am 21. Januar galt mal wieder Alarmstufe Rot, diesmal in Buchen im Odenwald. Zwar fuhren keine Lautsprecherwagen durchs Städtchen, die Mütter und Kinder vor dem bayerischen Reggaekünstler und seinen Cannabis-Jüngern warnten, dafür aber schwärmte die zuständige Polizei aus, um mit stationären und mobilen Verkehrskontrollen Söllner-Fans bei der An- und Abfahrt auf den Zahn zu fühlen. Zwischen 17 Uhr 00 und 23 Uhr 30 erfolgten rund 100 Fahrzeug- und 130 Personenkontrollen. Dabei wurden fünf Verstöße wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss und zwei Verstöße gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Überdies verbuchte die Polizei den Sensationsfund von ca. 4,5 Gramm Cannabis. Das Konzert ging ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne, und am nächsten Tag schien die heile Welt in Buchen wiederhergestellt.

Doch Hans Söllner gefällt diese heile Welt in Baden-Württemberg ganz und gar nicht. Derartige Polizeiaktionen seien geschäftsschädigend und keineswegs hinnehmbar. Die Schikanen der Polizei hätten zur Folge, dass viele Fans den Konzerten fernblieben. Auf seiner Facebookseite macht der Rebell aus Bad Reichenhall keinen Hehl daraus, was er von einer Polizei hält, die seine Konzerte zum Anlass nimmt, um Cannabis-Konsumenten zu jagen. Laut Söllner seien die Polizeibeamten „bescheuerte Befehlsempfänger und kleinkarierte Hosenscheißer“.

Wie nicht anders zu erwarten, fühlen sich die Polizeibeamten des zuständigen Heilbronner Polizeireviers ganz und gar nicht als „Hosenscheißer“. Vielmehr verbittet man sich diese liebevolle Umschreibung ängstlicher und feiger Menschen. Söllners „Hosenscheißer“-Vorwurf wird deshalb als schwere Ehrverletzung angesehen, für die es nur eine Satisfaktion gibt: Strafbefehl. Zu diesem Zweck wurde Söllner ein Anhörungsbogen zugesandt, in dem ihm eröffnet wurde, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung geführt wird.

Hans Söllner nimmt’s gelassen und schickte der Polizei seinen Tourplan zu. Am 31. März gastiert er wieder in Baden-Württemberg, und zwar in Friedrichshafen. Dann können die Damen und Herren von der Polizei gerne zeigen, dass sie die Hosen nicht voll haben und über genug Cojones verfügen, um Söllner mal wieder mit einer kleinen überzogenen Zwangsmaßnahme zu disziplinieren.