Focus: Keine Legalisierung 2022

Die Zeitschrift geht davon aus, dass es erst 2024 soweit ist.

Der Focus legt einen Dämpfer auf die Hoffnungen vieler Kiffer: In einem Artikel über den Status der Legalisierung geht das Wochenmagazin davon aus, dass der gemeine Bürger erst in zwei Jahren genügsam direkt vor der Polizeiwache einen entspannten Joint rauchen kann. Die Gründe hierfür sind für den Focus vielfältig.



Zum einen wird davon ausgegangen, dass die Regierung weiterhin die Gesundheit des einzelnen als wichtigsten Grund für die Legalisierung sieht. Unreines Gras von der Straße soll effektiv bekämpft werden – dafür wird dem Vorbild Kanadas gefolgt werden. Hier wurde Handel und Weiterverarbeitung zur gleichen Zeit legalisiert; eine Koordination ist natürlich denkbar komplex. Die Bundesregierung selbst hat bereits mehrmals beteuert, dass auch der Kinder- und Jugendschutz vorrangig ist. Daher sollen auch Qualitätskontrollen dafür sorgen, dass nur aufgeklärte Personen, die sich über die gesundheitlichen Auswirkungen im klaren sind, Cannabis kaufen können. Auch die Polizei soll so entlastet werden.



Letztendlich führt der Focus auch noch einen weiteren wichtigen Punkt an: Ein Gesetzesprozess dauert in Deutschland im Durchschnitt etwa 175 Tage – also rund ein halbes Jahr. Da die neue Bundesregierung erst seit dem 8. Dezember 2021 existiert, also noch keine 100 Tage, kann man also annehmen, dass die Legalisierung auch in den nächsten drei Monaten noch nicht weiter ist. Zudem ist, angesichts der Corona Pandemie und des Ukraine-Krise, auch innerhalb des nächsten Jahres noch nicht mit der Legalisierung zu rechnen. Zudem sieht die Regierung, sowie ein Großteil der Bevölkerung, Themen wie Rechtsextremismus, Mietpreisexplosion oder Klimawandel als weitaus dringendere Themen.



Im Weiteren führt der Artikel eine recht unparteiische Auflistung der einzelnen Effekte von Cannabis sowie Kritiken an und Vorfreude auf die Legalisierung an. Freunde des grünen Krauts werden bereits über diese Wirkungen und Kritik an der Legalisierung informiert sein. Scheint so, als müsse sich der Kiffer in Deutschland noch gedulden – zumindest in der Justiz hat die kommende Legalisierung aber bereits jetzt Auswirkungen: Immer öfter werden Verhandlungen bekannt, bei denen Vergehen im Zusammenhang mit Cannabis milde bestraft werden, weil eine härtere Verfolgung im Kontrast mit einer baldigen Legalisierung steht. Dennoch bleiben aber scheinbare Schauprozesse noch immer nicht aus.









