Geldstrafe wegen 0,2 Gramm Cannabis?

Eine Frau in Niederbayern sieht sich wegen minimalem Cannabiskonsum vor Gericht

Ob das für eine Klage reicht? Bild: Jinjireh.

Erstmal klingt alles nach relativ geläufigem, deutschen Nachbarschaftsproblemen: Das Verhältnis zur Nachbarin ist angespannt, man sucht vielleicht schon wegen Kleinigkeiten einen Grund, um seiner Wut Luft zu machen. Wenn es dann im Hausflur nach Gras riecht, stellt man die Nachbarin aber dann doch und klärt den Streit auf. Leider kam eine solche Geschichte in Niederbayern zu einem anderem Ende: Statt die Nachbarin zu stellen, wurde die Polizei eingeschaltet. Wie der Anwalt der nun Angeklagten berichtet, war die Polizei alsbald zu stelle und schaffte sich mit der Begründung „Gefahr im Verzug“ umgehend Zugang zur Wohnung und wurde fündig: die Frau war im Besitz von 200 Milligramm Cannabis. Eine Geldstrafe von bis zu 900 Euro steht ins Haus.



Kurios ist dabei: Solche geringfügigen Fälle werden üblicherweise fallengelassen. Einerseits gibt es in den meisten Bundesländern eine Toleranzgrenze weit über 0,2 Gramm – das hat auch damit zu tun, dass der bürokratische Aufwand weder für Gericht noch für die Polizisten lohnenswert ist. Andererseits steht die Legalisierung bald ins Haus – zumindest auf dem Papier. Es macht also wenig Sinn, jetzt noch bei Cannabis hart durchzugreifen.



Bleibt zu vermuten, dass die Angeklagte vielleicht ein bunter Hund in der lokalen Drogenszene ist. Tatsächlich wurde diese in der Vergangenheit bereits zu einer Haftstrafe wegen Drogen verurteilt – allerdings vor 20 Jahren. Andere Fälle, bei denen es um kiloweise Cannabis geht, werden teilweise nur noch als geringfügig eingestuft. Der Anwalt sieht seine Mandantin als Opfer eines Schauprozesses: „In Niederbayern will man nur zeigen, dass Kiffer bestraft gehören,“ so dieser gegenüber dem stern. Jüngst wurden seitens der Staatsanwaltschaft auch der Strafbefehl zurückgezogen – sollte sich dieser Schritt als rechtmäßig erweisen, wird die Klage wohl auch gänzlich Fallen gelassen. „Die wollen sich nicht unbeliebt machen,“ so der Anwalt.



Auch eine Verurteilung wird aber als Erfolg gesehen, denn dann könne man Berufung und Revision einlegen. Eine Geldstrafe scheint also unwahrscheinlich. Laut Anwalt könne auch die Legalisierung dem Fall helfen: „Danach ist das alles vollkommen legal und das Verfahren muss eingestellt werden.“ Falls der Anwalt recht behält und Niederbayern tatsächlich ein Exempel statuieren will, dann fällt dieses Exempel momentan nicht zu Gunsten den Landes aus.

