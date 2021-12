Impfpass gesucht, Plantage gefunden

Eine Frau und ihr Freund verweigerten nicht nur eine Schutzimpfung, sondern pflanzten auch Cannabis an

Grünes Gold.

Impfgegner aufgepasst: Nicht nur stellen Impfverweigerer eine Gefahr für sich und andere dar, auch zu Kollateralschäden kann es hier kommen. In Unterfranken ging die Polizei kürzlich dem Verdacht der Impfpass-Fälschung nach. Eine 34-Jahre alte Frau wurde verdächtigt – die Polizei durchsuchte daraufhin ihre Wohnung in Kleinheubach in Bayern.



Dort wurden die Beamten auch fündig, der Impfpass war tatsächlich gefälscht. Aber beim Stöbern langte der lange Arm des Gesetzes zusätzlich noch ins Grüne: In der Wohnung wurde eine Cannabis-Plantage mit etwa 30 Pflanzen am Laufen gehalten. Anscheinend war die Polizei kurz vor einer finalen Ernte aufgetaucht – einige der Pflanzen waren nämlich bereits abgeerntet. Nach der Festnahme und anschließenden Vernehmung der Frau und ihres Freundes wurde gegen letzteren ein Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Beide wurden aber dennoch – unter Auflagen – frei gelassen.



Die Hanfplantage überlebte den Besuch der Polizei jedoch nicht. Wie üblich bei den meist zufällig gefundenen Plantagen, wurden alle Pflanzen in der Folge von der Polizei vernichtet. Die Größe der Plantage entspricht auch dem neuerdings üblichen Ausmaß; größere Plantagen werden immer seltener gefunden.

