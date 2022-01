Gerichtsprozess gegen Plantagenbesitzer

Den Angeklagten wird vorgeworfen, mit den Plantagen 1,2 Millionen Euro verdient zu haben

In einem Meer aus Pflanzen müssen die Angeklagten wohl einst gestanden haben. Denn auch bei gängigen Cannabis-Schwarzmarktpreisen ist die stattliche Summe von 1,2 Millionen Euro nicht leicht zu erreichen. In dem kürzlich begonnenen Gerichtsprozess geht es genau darum: Neun Angeklagte sollen zusammen mehrere Plantagen betrieben haben, die insgesamt die stattliche Summe abwarfen.



Die Plantagen befanden sich an verschiedenen Orten in Deutschland. Der Vorwurf: Eine Plantage in Villingen-Schwenningen, eine weitere im Aufbau in Calw, und Lagerung sowie Verkauf in Karlsruhe; alle Orte befinden sich in Baden-Württemberg. Aussergewöhnlich ist jedoch die Vorgehensweise des Richters: Dieser erwähnte von sich aus die bald geplante Legalisierung, welche bislang nur im Koalitionsvertrag erwähnt wird und wegen der neuen Coronawelle auf Eis gelegt wurde. Er gehe von minderschweren Fällen aus – und dies trotz der momentanen Gesetzeslage, nachdem jede Art von Cannabisplantage über 0,3 THC-Gehalt und ohne medizinischen Nutzen illegal ist. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, wäre dies eine bisher einmalige Entscheidung in einem Gerichtsprozess; dann hätte die geplante Legalisierung bereits jetzt positive Effekte für Cannabiskonsumenten.



Im März vergangenen Jahres konnte die Polizei bei mehreren aufwendigen Durchsuchungen Cannabis, Autos, Luxusartikel und eine viertel Millionen Euro sicher stellen.



