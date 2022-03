Costa Rica legalisiert medizinisches Cannabis

Auch die Kultivierung und industrielle Produktion wurden legalisiert.

Vielleicht die neue Flagge Costa Rica’s?

Costa Rica gehört seit vergangenem Dienstag zu den bisher leider zu wenigen Ländern, in welchen medizinisches Cannabis legal ist. Unter den lateinamerikanischen Ländern ist Costa Rica damit aber noch lange nicht das progressivste: Argentinien, Kolumbien, Chile, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru und Uruguay haben bereits Cannabis legalisiert – an diesen Ländern orientierte sich auch die Gesetzgebung.



Dabei war die Umsetzung keine leichte: Erst nach drei Jahren Gesprächen konnte der Gesetzesentwurf vorgelegt wurden. Der Präsident Carlos Alvarado hatte das Gesetz dann auch noch per Veto abgewiesen und Änderungen vorgeschlagen, die auch alsbald von den Abgeordneten umgesetzt wurden. Die Änderungen bezogen sich auf die individuelle Menge und Konsum – die wichtigen Kernpunkte des Gesetzes blieben jedoch laut den Abgeordneten intakt. Das Gesetz wurde parteiübergreifend von der Regierungspartei als auch von Mitgliedern der Opposition angenommen. Der Präsident nannte den Schritt „[a] great benefit to Costa Rica.“ Mit dem Gesetz soll die Wirtschaft vor allem ländlicher Gegenden einen Aufschwung erhalten und der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden.



Noch bleibt Hanf als Genussmittel aber illegal, Kultivierung und industrielle Produktion sind nur nach Anmeldung beim Instituto Costarricense sobre Drogas möglich – dem Institut für Drogen in Costa Rica. Die beiden Kandidaten für die kommende Wahl am 3. April sind jedoch beide für eine Legalisierung von Cannabis für Genußzwecke. Bis dahin muss sich die Bevölkerung jedoch noch mit dem medizinischen Cannabis genügen. Bereits jetzt gibt es Druck seitens verschiedener costa-ricanischer Cannabishersteller in den internationalen Markt einzusteigen.





Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken