„Sinnloses Verbot“: Legalisiert Kolumbien bald Cannabis?

Gesetzesentwurf in erster Instanz genehmigt







Mexiko und Uruguay haben es vorgemacht – zieht Kolumbien nun nach? Im kolumbianischen Repräsentantenhaus wurde vergangenen Dienstag in erster Instanz ein Antrag angenommen, welcher Artikel 29 der Verfassung ändert und Cannabis damit vollständig legalisieren würde. Dabei geht es hier primär um die Beschaffung; der Konsum ist bereits jetzt legal.



Der Abgeordnete Juan Carlos Lozada, Sprecher des Projekts zur Verfassungsänderung, sagt es sei an der Zeit das „sinnlose Verbot [prohibición sin sentido]“ aufzuheben und damit den negativen Folgen des illegal Drogenhandels – etwa Menschenhandel – den Nährboden zu nehmen. Andere Abgeordnete erhoffen sich durch die Legalisierung einen wirtschaftlichen Aufschwung – Kolumbien kämpft schon lange mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut.



Der Antrag wurde mit 16 Ja- und 9 Nein-Stimmen angenommen – eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, in dem beide Lager die gleiche Anzahl an Stimmen erhielten. Beobachtet man die Abstimmungen der letzten Jahre, fällt auf, dass das pro-Cannabis Lager immer mehr Zustimmung erfährt. Auf sozialen Medien erhält das Projekt zur Gesetzesänderung unter #HoraDeRegular viel Zuspruch aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Dennoch muss der Erfolg mit vorsicht genossen werden: Die am Dienstag gewonnene Abstimmung ist die erste von acht, bevor die Legalisierung in Kraft treten könnte.

