Das lange Warten auf das Cannabis-Urteil aus Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht will sich noch dieses Jahr mit der Frage der Rechtmäßigkeit des Cannabis-Verbots beschäftigen

Ein Kommentar und Appell von Sadhu van Hemp

Lang, lang ist’s her, als Jugendrichter Andreas Müller den Strafprozess gegen einen seinerzeit 24-jährigen Studenten wegen des illegalen Besitzes von 2,6 Gramm Cannabis aussetzte und zur Entscheidungsfindung per Normenkontrollantrag das Bundesverfassungsgericht mit ins Boot nahm. Dieser Vorgang, der im September 2019 in Bernau begann, soll nun bis Ende 2022 bzw. Anfang 2023 in Karlsruhe abgeschlossen werden. Zugleich wird sich das höchste deutsche Gericht mit drei weiteren Normenkontrollanträgen zur Überprüfung des Cannabis-Verbots befassen, die u.a, von den Amtsgerichten Münster und Pasewalk gestellt wurden.

Die vorsitzende Verfassungsrichterin in diesem Verfahren ist Sibylle Kessal-Wulf , die 2011 auf Vorschlag der CDU/CSU vom Bundesrat ins höchste deutsche Richteramt gehievt wurde. Dass die 63-Jährige das Verfahren im Sinne der Anti-Cannabis-Agenda der Christdemokraten abzuschließen versucht, ist also durchaus im Rahmen des Möglichen. Bleibt nur zu hoffen, dass im Verfahren parteipolitisches Kalkül außen vor bleibt und alle Richter nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem unabhängig und zügig entscheiden.

Und doch, die Sache ist hochproblematisch: Da die neue Bundesregierung so tut, als wolle sie die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene ermöglichen, könnten die Verfassungsrichter auf die Idee kommen, das Verfahren erst einmal gemächlich anzugehen und das Heft des Handelns Scholz & Co. zu überlassen. Schließlich ist das Normenkontrollverfahren eine aufwendige und zeitintensive Sache, die man sich sparen könnte, wenn die Bunderegierung zeitnah eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes durch den Bundestag bringt und das Cannabis-Verbot für Konsumenten entschärft. Zumal durchaus die Gefahr besteht, dass sich die Damen und Herren des Bundesverfassungsgerichts in der Urteilsfindung vergaloppieren und eine Fehlentscheidung fällen, die für noch mehr Konfusion und letztlich noch mehr Ungerechtigkeiten sorgt.

Wünschenswert wäre es jedoch schon, dass Deutschlands höchste Richter, ohne auf die wagen Ankündigungen der neuen Regierung zu schielen, die Rechtmäßigkeit des Cannabis-Verbots auf Herz und Nieren überprüfen und eigene Schlüsse ziehen. Sollen sie nur Müllers 400 Seiten umfassende Begründung für den Normenkontrollantrag unter die Lupe nehmen, und sollen sie nur die vielen Sachverständigen und Fachspezialexperten aller Fachgebiete hören, um zum einzig richtigen Schluss zu kommen. Und der ist, dass die Kriminalisierung von Millionen kiffenden, aber sonst völlig braven und gesetzestreuen Bürgern und Bürgerinnen einer zivilisierten Gesellschaft unwürdig ist.

Also, liebe Verfassungsrichter, legt Euch ins Zeug! Vielleicht habt Ihr ja die Größe und lasst mit einem Grundsatzurteil den Studenten aus Bernau, der wegen des Besitzes von 2,6 Gramm Marihuana seit etlichen Jahren auf seine Abstrafung wartet, ungeschoren davonkommen. Werdet Euch des abscheulichen Unrechts gewahr, kleine Kiffer von der Polizei wie Freiwild jagen zu lassen und im Akkord vor den Kadi zu zerren!

