Suchtmittel-Experte: Prohibition „gescheitert“

„Schulbus“-Studie zeigt keine erhöhte Suchtgefahr nahe der holländischen Grenze.

Das Gras ist bekanntlich grüner auf der anderen Seite (der Grenze).

Freunde des grünen Golds kennen das vielleicht: Der eine Bekannte, der nahe der holländischen Grenze lebt und einfach nicht aufhören kann davon zu erzählen, wie gut es sich mit dem qualitativ hochwertigen Kraut von der anderen Seite der Grenze leben lässt. Wie angenehm es ist, sich in Holland mit guter Beratung genau das richtige Hanf zu kaufen und zu genießen, statt eben einfach das zu nehmen, was der Dealer gerade hat – wenn er nicht gerade einsitzt oder untertaucht. Oftmals dachte man sich, wenigstens hat man sich als Jugendlicher die Rübe nicht völlig weggerafft. Mit diesem Vorurteil kann der Suchtmittel-Experte Theo Baumgärtner aufräumen: Jugendliche an der Grenzregion kiffen nicht mehr als der Rest der Bevölkerung.



Theo Baumgärtner ist Initiator der Hamburger „Schulbus„-Studie – diese untersucht das Konsumverhalten Jugendlicher im Raum Hamburg und anderen Orten in Deutschland. „Schulbus“ steht für „Schüler*innen- und Lehrkräftebefragungen zum Umgang mit Suchtmitteln“. Die Ergebnisse sollen Präventionsmaßnahmen wissenschaftliches Fundament geben. Auch die Grenzregion um Kleve wurde 2015 untersucht. Das Ergebnis: „In der Grenzregion zu den Niederlanden lässt sich kein erhöhter Konsum bei Jugendlichen feststellen. Die These, dass die Grenznähe zu dem Nachbarland, in dem der Umgang mit Haschisch und Marihuana vergleichsweise liberal gehandhabt wird, einen konsumfördernden Effekt auf Jugendliche haben könnte, kann also nicht bestätigt werden,“ so der Suchtmittel-Experte Baumgärtner.



Auch wenn die Studie schon ein paar Jahre auf dem Rücken hat – Baumgärtner ist von der Legitimität seiner Ergebnisse noch immer überzeugt. Einige Sentiments kann der Suchtmittel-Experte bestätigen: Jugendliche lassen sich teilweise durch ein Verbot abschrecken – eine fast ebenso große Gruppe an Jugendlichen probiert Drogen aber eben genau weil diese verboten sind. Auch das heuchlerische Erlauben von Alkohol und Tabak trotz tausender Tote geht nicht an den Teenagern vorbei. Baumgärtner führt aus: „Jugendliche sind da aus meiner Sicht gnadenlos in der Aufdeckung von Widersprüchen in der Erwachsenenwelt“.



Baumgärtner hält die Legalisierung für einen wichtigen Schritt und lobt den Mut der Bundesregierung „etwas zu verändern“. ebenso hält er es für wichtig „den Umgang mit Cannabis zu versachlichen“. Dennoch soll natürlich die Legalisierung für Erwachsene gelten. Das Mindestalter hierfür sieht Baumgärtner bei „21 oder gar 24 Jahre[n]“ – gleichzeitig räumt er ein, dass dies wohl wenig realistisch sei: „Das geht an der Lebenswelt junger Leute vorbei“. Ebenso wie der Suchtmittel-Experte durch seine jahrzehntelange Erfahrung gut beurteilen kann, dass die Politik der Prohibition gescheitert ist, so kann er auch hier gut beurteilen, dass durch einen frühzeitigen Kontakt mit Cannabis oft problematisches Konsumverhalten entsteht. Das bestätigt auch die Wirtschaft: Nicht nur die Süßigkeiten- und Fast-Food-Industrie richtet Werbung vermehrt an Kinder, um diese zu prägen und als lebenslange Kunden zu behalten – in den USA tun dies auch vermehrt Cannabis-Unternehmen. Je länger man Jugendliche vom Drogenkonsum abhalten könne, desto seltener entwickeln diese später ein problematisches Konsumverhalten.



Aber um Kinder und Jugendliche geht es bei der Prohibition nicht. Dass sieht Theo Baumgärtner genauso und äußert sich realitätsnah über Mündigkeit: „Am Ende wollen wir ja alle, dass der problematische Konsum bei Jugendlichen und Erwachsenen möglichst gering ist und dass Cannabis nicht von Dealern mit schädlichen Streckmitteln versetzt wird. Dass Erwachsene ab und zu mal kiffen, ist doch absolut in Ordnung. Das ist Grundprinzip des Respekts vor dem Selbstbestimmungsrecht jedes einzelnen mündigen Bürgers,“ so der Suchtmittel-Experte.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken