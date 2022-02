Wissenschaftsminister denkt die Cannabis-Legalisierung gefährde Jugendliche

Foto: Archiv / Su

Sachsens Wissenschaftsminister (Sebastian Gemkow, CDU) denkt die Cannabis-Legalisierung gefährde Jugendliche. Er fürchtet eine Überlastung von Suchtkliniken.

„Mit einem erleichterten Zugang zu Cannabis, letztlich auch für Jugendliche, ist eine weitere Zunahme des Therapiebedarfs in diesem Feld zu befürchten.“

Eine Unterscheidung zwischen synthetischen Cannabinoiden und normalem Cannabis wird aktuell in Krankenhäusern nicht vorgenommen. Im ICD-11 (International Classification of Diseases: legt Kriterien für die Diagnose der Substanzabhängigkeit fest) wird dann diagnostisch unterschieden. Die Gefahr durch synthetische Cannabinoide ist deutlich größer.

Jeder gute Wissenschaftler begründet seine These mit Fakten und nicht mit Vermutungen. Herr Gemkow (CDU) liefert für seine These keine Beweise. Die von ihm aufgestellte These scheitert bereits an der Realität. In den Staaten, in welchen Cannabis legalisiert wurde, ist der Konsum von Jugendlichen nicht gestiegen bzw. sogar gesunken. Die Aussage von Herr Gemkow ist also nicht nur nicht begründet, sondern die Realität hat sie falsifiziert. Kein seriöser Wissenschaftler würde auf diese Art und Weise argumentieren. Bei einer vergleichbare Argumentation bei der Sicherheit zu Impfungen würde er seinen Job verlieren – zurecht!

Weiterführende Links:

https://www.welt.de/politik/deutschland/video236749181/Drogen-frei-verkaeuflich-Experten-warnen-vor-gesundheitlichen-Folgen.html

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-dresden-experten-halten-freigabe-von-cannabis-fuer-falsch-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220207-99-14590

https://www.emcdda.europa.eu/news/2018/colorado-publishes-latest-statistics-on-impact-of-cannabis-legalisation_en

https://www.findacode.com/icd-11/code-804833492.html

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken