Gesundheit: Langzeitkiffen ebenso schädlich wie Tabak?

Eine Langzeitstudie untersuchte die Lungenfunktion von Rauchern und Kiffern.

Es ist wohl kein Geheimnis, dass jede Art von Rauch schädlich für die Lunge ist. Auch wenn die Zigarette zur Mittagspause oder der entspannende Joint gut für die Seele sein können – die Gesundheit bleibt beeinträchtigt. Nun hat eine Langzeitstudie mehrere tausend Probanden untersucht und herausgefunden, dass Kiffen die Lungenaktivität einschränkt – nur wohl auf eine andere Art als beim schlichten Rauchen von Zigaretten.



Tabakgenuss schränkt die Fähigkeit der Lunge ein, Luft in unseren Körper zu transportieren. Der Cannabisrauch scheint hier etwas anders zu wirken: „The research found that prolonged cannabis use led to over-inflated lungs and increased the resistance to airflow to a greater extent than tobacco,“ so die Autoren der Studie. Diese Ergebnisse scheinen widerzuspiegeln, was eine Untersuchung der selben Probanden vor 13 Jahren bereits feststellen konnte. Schlussendlich sei aber das Resultat von jahrelangem Rauchen – egal ob Cannabis oder Tabak – das selbe zu sein: Blockierte Atemwege, Hyperinflation und ein ‚Einfangen‘ der Lunge von Luft, die nicht mehr weggeatmet werden kann, und dadurch zu Problemen führt. Die Gesundheit wird also definitiv eingeschränkt.



Dabei bleibt zu beachten: Die meisten Kiffer in Deutschland rauchen eine Mischung aus Cannabis und Tabak. Die Autoren räumen ein, dass Gelegenheitskiffer möglicherweise zu wenig Cannabis konsumieren, um die Lungenfunktion einzuschränken. Allerdings sprechen die Ergebnisse mehrer Studien stark gegen diese These. Die Lungenfunktion und das Lungenvolumen der Probanden wurde regelmäßig gemessen – seit ihrem 18. Lebensjahr – und alle Probanden schienen in etwa die selbe Lungenfunktion sowie das selbe Volumen zu besitzen. 27 Jahre später sah das allerdings anders aus: Diejenigen, die regelmäßig rauchten, mussten einen dramatischen Verlust ihrer Lungenkapazitäten verzeichnen.



Problematisch war auch: Es ist noch nicht klar, ob sich die Lunge jemals von jahrelangem Rauchen erholt. „In other words, their lung function after quitting was not better than the function at the last measurement when they were still smoking,“ so einer der Autoren. Für Freunde des grünen Goldes gibt es aber zum Glück noch andere Methoden – Edibles gönnen der Lunge definitiv eine Pause. Über etwaige gesundheitliche Schäden durch Vaping ist sich die Wissenschaft noch nicht einig.

