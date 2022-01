Männlichkeit weggekifft

Eine Studie lässt schlimmes befürchten: Kiffen soll Hoden schrumpfen lassen

Für das Testosteron nicht das Gelbe vom Ei: Cannabis. Bild: Kindel/Rodnae

Tägliches kiffen schadet der Männlichkeit, so eine Studie der Oregon Health & Science University. Und das nicht in geringem Maße. Einmal täglich verabreichten die Wissenschaftler männlichen Rhesusaffen essbares THC. Die Dosis wurde alle 70 Tage erhöht, die Studie erstreckte sich über einen Zeitraum von sieben Monaten erhoben; vor der Studie und zu jeder Erhöhung des THC-Gehalts wurden Samenproben genommen. Die Aussagekraft der Studie für Menschen leidet im übrigen nicht darunter, dass es sich bei den Probanden um Rhesusaffen handelt – die genetische Ähnlichkeit ist so groß, dass hier sehr gute Aussagen über den Menschen getroffen werden können.



Die Ergebnisse der Studie sind sehr besorgniserregend. Das bestätigt auch Jason Hedges, der Hauptautor der Studie. Besonders die globale Verbreitung und Legalisierung von Cannabis führe zu mehr Konsumenten und dadurch zu mehr Schäden für die Männlichkeit vieler. Die Schäden haben durchaus auch potential, dauerhafte Auswirkungen zu haben: Die durch den Cannabiskonsum sinkenden Testosteronwerte lassen die Hoden Schrumpfen. Und zwar nicht nur marginal – die Wissenschaftler konnten beobachten, wie die Hodengröße mitunter um 50 Prozent abnahm. Das hat verheerende Auswirkungen für die Fruchtbarkeit; aber auch Schlafstörungen, Abnahme der Muskulatur und Libidoverlust machten sich bemerkbar – und das sind nur ein paar der Nebenwirkungen, die durch mangelnde Testosteronwerte zu beobachten waren.



Dabei müssen sich männliche Kiffer nicht alleine fühlen: Die Wissenschaftler konnten bereits 2021 zeigen, dass weibliche Rhesusaffen unter Folgeschäden von täglichem Cannabiskonsum leideten. Das Hormonsystem wurde gestört, Fruchtbarkeitsstörungen waren die Folgen. Wie bei den Männern war hier auch die Dosis ausschlaggebend. Je höher die Dosis, desto massiver die Schäden.



Bereits 2018 gabe es eine Studie, die einen ähnlichen Verlust der Manneskraft durch Cannabis nachweisen konnten.

