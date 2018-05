Cannabis beeinträchtigt Manneskraft

Neue Studie aus Australien: Männer, die Cannabis genießen, verlieren ihre sexuelle Ausdauer

Es klingt immer besorgniserregend, wenn medizinische Fachzeitschriften Studien vorstellen, die besorgniserregend sind. Wissenschaftler der University of Wollongong in Australien haben sich nun damit beschäftigt, inwieweit Cannabiskonsum Einfluss auf das männliche Geschlechtsorgan und die sexuelle Leistungsfähigkeit nimmt. In der aktuellen Untersuchung stellten die Forscher fest, dass der Genuss von Cannabis nicht nur die Leistung des Gehirns einschränkt, sondern überdies auch die sexuelle Ausdauer von Männern beeinträchtigt.

Grundsätzlich hätten viele Menschen, die täglich Cannabis rauchen, Schwierigkeiten mit ihrem Sexualleben. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass insbesondere die Potenz bei Männern nachlässt, obwohl die meisten Konsumenten angeben, dass sie durch den Konsum von Cannabis eine längere Erektion erleben. Die Fachspezialexperten erklären sich den Effekt so, dass Cannabiskonsumenten in der Regel unter einer verzehrten Wahrnehmung der Zeit leiden. Das führe dazu, dass die betroffenen Männer glauben, sie hätten unter THC-Einfluss eine erhöhte sexuelle Ausdauer, die jedoch in „Echtzeit“ nicht gegeben ist, erläutern die Mediziner. In Wirklichkeit sei die Dauer der Penetration kürzer als bei nüchternen Männern.

Bei einer weiteren Studie fanden Biologen heraus, dass der Konsum von Cannabis der Erektion des Mannes schaden kann, anstatt die sexuelle Ausdauer zu verbessern. Die Wissenschaftler raten den Cannabiskonsumenten daher, zum Schutz der eigenen Gesundheit und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit im Liebesspiel auf den Genuss des THC-haltigen Aphrodisiaka zu verzichten.

Ob an der Studie wirklich etwas dran ist, sollte jeder Mann am besten an sich selbst testen, indem er mit einer Stoppuhr die Zeit der Erektion misst und die eigenen Schlüsse hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit zieht. Schließlich gibt es Studien mit gegenteiligen Ergebnissen – wie etwa die der Urologen der Universität Stanford in Kalifornien. So hätten Männer, die täglich kiffen, um etwa ein Fünftel häufiger Sex als Cannabis-Abstinenzler. Demnach wäre die Heilige Pflanze eine Art Viagra, das bei Mann und Frau Bewegung in den Schlüpfer bringt. Die traditionelle indische Medizin rät schon seit ein paar Tausend Jahren zur Anwendung von Cannabis, um z.B. Impotenz zu heilen und die sexuelle Lust zu steigern.

So gesehen bleiben große Zweifel an der australischen Studie, die Cannabis konsumierende Männer als Schlappschwänze hinstellt und zugleich unnötige Ängste schürt. Sollte tatsächlich etwas dran sein an der Studie der University of Wollongong, dann hat der Mann zumindest noch die freie Entscheidung: Entweder er vertraut auf das, was ein paar Wissenschaftler und Studenten glauben erforscht zu haben, oder er raucht zur Steigerung der Lust eine extra große Tüte – ganz so wie indische Männer, die seit Adams Zeiten wissen, wie man die Zeit der Erektion verlängert, die sexuelle Lust der Frau steigert und die Ejakulation verzögert.