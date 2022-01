Nicht nur Klöße schmecken der Mitte Deutschlands – aber medizinische Effekte lassen auf sich warten

Ein wenig anders sieht das dann schon aus.

Vor gut fünf Jahren gab es in Deutschland bereits die ‘kleine’ Legalisierung: Medizinisches Cannabis wurde war nun – solange der Arzt das Rezept für den Bubatz genehmigt. Das haben bisher mehrere tausend Thüringer getan: Laut verschiedenen Krankenkassen haben bisher etwa 2300 Personen einen Antrag auf Kostenerstattung gestellt. Genehmigt wurde dieser bisher bei 1400, besonders Patienten mit Schmerzen, aber auch solche mit psychischen Erkrankungen kamen in den Genuss des Medikaments.



Mit der Legalisierung von medizinischem Cannabis kamen einige Erwartungen: Mediziner erfreuten sich der Vielzahl an neuen Daten, die durch die große Menge legaler Konsumenten gewonnen werden konnte. Nun erfolgte jedoch eine Ernüchterung: Bei den meisten Patienten führte der Cannabiskonsum zu keinen spürbaren Effekten. Bei denjenigen, die durch den Konsum einen Effekt verspürten – namentlich Patienten mit HIV, Multipler Sklerose und Rückenmarksverletzungen – war dieser jedoch im Vergleich zu anderen Medikamenten so gering, dass sie keine erste Wahl sind.



Bei vielen Patienten blieben die Schmerzen gleich, aber die „angenehmen Auswirkungen“ von Cannabis führten zu einem besseren Gefühl. Winfried Meißner, Leiter der Sektion Schmerztherapie am Universitätsklinikum Jena, zeigte sich sichtlich enttäuscht: „Mit dem gleichen Argument könnte man auch ein Glas Rotwein verschreiben, da berichten Patienten bisweilen ähnliches“.

