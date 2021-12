Cannabis-Legalisierung: Thüringer Suchthilfe fordert staatliche Kontrolle

Thüringer Suchthilfe ist gegen den „freien Markt“ und fordert staatliche Kontrolle bei Cannabis-Legalisierung



SPD, Grüne und FDP haben die Cannabis-Legalisierung in dem Koalitionsvertrag aufgenommen. Der Verkauf von Cannabis soll in lizenzierten Geschäften an über 18-Jährige verkauft werden. Nun äußert sich die Thüringer Suchthilfe zu diesem Thema und fordert einen staatlich kontrollierten Verkauf von Cannabis. Sebastian Weiske, der Koordinator der Landesstelle für Suchtfragen in Thüringen. Weiske befürwortet zwar die Legalisierung und sagte auch, dass eine modernisierte Drogenpolitik auf jeden Fall überfällig war, zumal auch mit der Legalisierung Polizei und Staatsanwaltschaft entlastet werden, jedoch sieht er den Verkauf über Lizenzhändler fragwürdig und plädiert für eine staatlich kontrollierten Verkauf. „Die Ansätze der Schadensminimierung beim Konsum gehen in die richtige Richtung. Es sollte kein freier und unkontrollierter Markt entstehen“, sagte Sebastian Weiske. Der Thüringer CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt dagegen befürchtet, dass Deutschland zu einer Kiffer-Republik mutiert.

