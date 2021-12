Mexiko: Bald Cannabis-Marktführer?

Eine baldige Legalisierung könnte das Land zum Exportmeister werden lassen

Bald noch grüner: Mexiko. Bild: Ricardo Esquivel.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es weltweit Bemühungen, Cannabis für politische Zwecke zu dämonisieren – der US-Amerikanische Präsident Nixon setzte sich vehement gegen Cannabis ein, um die politische Linke und Minderheiten zu dämonisieren. Auch Mexiko schloss sich schon 1920 dem Feldzug an; seitdem ist Cannabis hier illegal. Allerdings entschied das Verfassungsgericht 2018, dass dieses Verbot verfassungswidrig ist und zwang damit die Regierung einen Gesetzesvorschlag für den Umgang mit Cannabis vorzulegen.



Nachdem im Juni, nach scheinbar ewigem Streit über Einzelheiten, endlich ein solcher Gesetzesvorschlag vorgelegt wurde, ist es anscheinend bald soweit: Ein Entwurf scheint seit wenigen Wochen unter den Ministern zu zirkulieren. Auch gab es schon Berichte über einen festgelegten Termin zur Abstimmung – leider kam es bisher noch nicht zu dieser.



Es ist aber keine Frage ob, sondern nur wann – denn die Entscheidung des Verfassungsgerichts steht. Und die Prognosen sehen mehr als rosig aus: Schätzungen zufolge ist schon 2026 mit einem globalen Jahresumsatz von 102 Milliarden Dollar zu rechnen. Laut dem kürzlich erschienenen Global Cannabis Report werden Israel und Mexiko mit großer Wahrscheinlichkeit Hanf legalisieren. Durch eine vollständige Legalisierung, so der Bericht, könnte Mexiko der größte globale Cannabismarkt für den Erwachsenenkonsum werden. Das sehen auch Investoren so – etwa das kanadische Unternehmen Xebra Brands Reuters, welches Mexiko als den führenden Akteur im Nordamerikanischen Markt in Sachen Produktion und Herstellung sieht.

