THC: Ist die Zukunft flüssig?

In den USA wächst der Markt für einen neuen Trend: Cannabis-Infused Sodas

Bald auch mit THC?

Apple wurde in einer Garage gegründet. So auch Microsoft. Und nun will Keith Villa mit der nächsten, bahnbrechenden und weltverändernden Erfindung aus seiner Garage folgen. Villa hat bereits vorher ein Vermögen mit der Gründung der Blue Moon Brewing Company gemacht. Nun will Villa in seiner Garage den Grundstein für seine neue Erfindung legen: Bier und Sodas mit THC.



Hierbei muss man natürlich unterscheiden zwischen den Hanf-Getränken, die auch auf dem deutschen Markt kursieren. Diese sind natürlich ohne jeden THC-Gehalt. In den Vereinigten Staaten sieht dies anders aus: Villa will “cannabis-infused drinks” mit unterschiedlichen THC-Gehältern veröffentlichen, vom Microdosing zum vollen Rausch soll hier alles dabei sein.



Damit schließt sich Villa mit seiner Marke Ceria einer Reihe von Produzenten an, die Cannabis-haltige Getränke unterschiedlicher Art auf den Markt bringen. Einerseits wird der außergewöhnliche Geschmack beworben, andererseits sollen die Getränke auch als Bier-Ersatz gelten für diejenigen, die dem Alkohol den Rücken kehren wollen. Rootbeer und alkoholfreie Bier-Varianten sollen diesen Schritt zusätzlich fördern.

Dabei soll sich die Wirkung von THC-haltigen Getränken sehr viel schneller eintreten als bei Edibles. Zwischen 10 und 15 Minuten, also ähnlich wie bei Alkohol, soll es dauern bis eine Wirkung eintritt. Ein THC-Bier soll zwischen 5 und 7 Dollar kosten (was kaum mehr als der Durchschnittspreis für Bier ist) und zwischen 2.5 und 10 Milligramm THC enthalten. Die einzige Hürde bleibt die landesweite Legalisierung – aber auch ohne diese sind die Braumeister hellauf begeistert. “I haven’t felt this good since I created Blue Moon”, so Villa.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken