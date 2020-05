Schleich und Krombacher kauften sich bei Demecan ein



Was vor wenigen Jahren in den USA für Schlagzeile sorgte, findet im Jahr 2020 nun auch in Deutschland statt. Menschen aus den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen hoffen auf weitere Einnahmequellen durch einen gewagten Einstieg ins Cannabusiness. Nach neusten Informationen des Business Insiders haben jetzt gleich zwei größere Unternehmer ihr sauer verdientes Geld in das aufkeimende Geschäft mit Hanfpflanzen gesteckt und sicherten sich Firmenanteile des Unternehmens Demecan, welches aufgrund der bereits erhaltenen Erlaubnis zum Anbau von Medizinalhanf noch in diesem Jahr mit der Produktion von Cannabis in Deutschland beginnen möchte. Bei den beiden Investoren soll es sich um Krombacher-Mitinhaber Bernhard Schadeberg sowie Geschäftsmann Paul Kraut, den ehemaligen Geschäftsführer des Spielwarenunternehmens Schleich, handeln. Bier- und Ex-Spielzeughersteller investieren in Cannabis auf der Suche nach neuen Geldquellen.



Was der Getränkeriese Anheuser-Busch bereits im Jahr 2018 in Kanada machte, machen nun auch hierzulande Hersteller berauschender Getränke. So soll der Mitinhaber von Krombacher-Bier Bernhard Schadberg seine Anteile im Unternehmen Demecan von 10,9 auf 15,9 Prozent erhöht haben. 2019 steuerte Schadberg laut Informationen bereits 3,5 Millionen Euro bei, um sich einen Platz nah am in Deutschland legal wachsenden Cannabis zu sichern. Zusätzlich zu dem Akteur aus dem Brauerei-Business soll laut Auszügen aus dem Handelsregister auch der ehemalige Geschäftsführer des Schleich-Imperiums Paul Kraut während einer Finanzierungsrunde 7,4 Prozent an Demecan erworben haben, die insgesamt eine siebenstellige Summe für das im Cannabisgeschäft tätige Unternehmen einspielte. Mit dem Geld möchte Demecan dafür Sorge tragen, dass die zum Anbau in Deutschland benötigte Hochsicherheitsproduktionsanlage rechtzeitig fertiggestellt werden kann, damit in der Gemeinde Ebersbach – nahe Dresden – noch in diesem Jahr der Hanf fröhlich sprießen kann. Demecan schätzt das Marktvolumen von medizinisch einsetzbaren Cannabis in Deutschland bis zum Jahr 2024 auf einen Wert von circa 1,2 Milliarden Euro. Schon jetzt wäre der Markt hierzulande der drittgrößte der Welt.



Schade, dass weder reguläre Kiffer noch eine ausreichende Anzahl Patienten von diesen stattfindenden Ereignissen und prognostizierten Vorhersagen bislang ansatzweise profitieren …

