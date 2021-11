Was in Erinnerung bleibt

Feuer auf Daniela Ludwig

Beitrag von Hans Cousto

Der am häufigsten zitierte Satz der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), lautet: „Weil Alkohol gefährlich ist, ist Cannabis kein Brokkoli.“ Ihre Vorgängerin im Amt, Marlene Mortler (CSU) schaffte die größte Medienpräsenz mit der der Antwort auf eine Frage in einem Interview. Auf die in einem Interview von Tilo Jung gestellte Frage, warum Alkohol erlaubt und Cannabis verboten sei, antwortete sie einst: „Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt.“ Beide CSU-Damen zeigten auf sehr anschaulicher Weise, auf welchem Niveau sie ihre Aufgabe wahrnahmen, die Drogenpolitik der Bundesregierung der Bevölkerung zu erklären und zu erläutern. Doch es gibt weitere Momente in der Tätigkeit von Daniela Ludwig, die sich in das Gedächtnis vieler politisch interessierter Menschen eingeprägt haben. Hier ein paar Beispiele.

Daniela Ludwig hatte sich Ende Juli 2020 die Arbeit des Hamburger Zolls erklären lassen. „Jedes Gramm, das hier sichergestellt wird erreicht nicht den deutschen Markt und damit einen potentiell Drogeninteressierten oder Drogensüchtigen“, sagte Ludwig, „deswegen tun die Kollegen hier etwas für die Volksgesundheit mit ihren Sicherstellungen.“

Bei dem Treffen im Hamburger Hafen mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, wurden ihr von Experten des Zolls die Lage und die Entwicklungen und die Bekämpfungsstrategien auf nationaler wie internationaler Ebene sowie die Bilanz der erreichten Erfolge vorgestellt. Von den mehr als 10 Tonnen Kokain, die 2019 unter anderem in Containern und auf den Schiffen gefunden wurden, waren 9,5 Tonnen in den Häfen Hamburg und Bremerhaven sichergestellt worden. Im Februar 2021 stellte die Zollfahndung im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sicher. Die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, erklärte, dass die Sicherstellungen der enormen Mengen an Kokain am Hafen durch den Zoll auf den Markt keinerlei Auswirkungen haben. Und gemäß Rainer Mellwig, Präsident des Zollkriminalamts in Köln, tangieren die Beschlagnahmungen offensichtlich nicht die Verfügbarkeit von Kokain auf dem Schwarzmarkt. Ein weiterer Fakt sei, sagte er, dass die Preise für Kokain gleich geblieben seien, dass jedoch bei steigender Qualität (höherem Reinheitsgehalt). Die Erkenntnisse der Zollbeamten passen irgendwie nicht in das Bild, das die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig der Öffentlichkeit vermitteln möchte. Eine solche in Erinnerung bleibende Fehleinschätzung der Gegebenheiten kann eigentlich nur mit einem erheblichen Maß an kognitiver Dissonanz erklärt werden.

Daniela Ludwig erklärte am 27. Mai 2020, im Gesundheitsausschuss des Bundestages, dass betreffend Cannabislegalisierung jedes Pro-Argument von einem Contra-Argument entkräftet werde. In einem Schreiben der Drogenbeauftragten an die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten, das am 24. Juli 2020 veröffentlicht wurde, sind diese von ihr postulierten Pro- und Contra-Argumente aufgelistet. In den Contra-Argumenten sind jedoch diverse falsche Angaben zu finden, wie das Hanf Journal bereits in der September-Ausgabe unter dem Titel „Ludwigs falsche Angaben“ berichtete.

Im Gespräch mit der Initiative #mybrainmychoice am 29. September 2020 blockte Daniela Ludwig die Forderung nach einer unabhängigen Fachkommission für eine neue Drogenpolitik ab. Im Gespräch mit Philine Edbauer und Zhana Jung lehnte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung die Forderung nach einer Fachkommission vehement ab. Als Begründung sagte Ludwig, dass es derzeit keine parlamentarischen Mehrheiten gebe, um die Ergebnisse einer solchen Kommission durchzusetzen.

Es ist schon eine krasse Vorgehensweise, die Daniela Ludwig hier an den Tag legt: Erst die Bundestagsabgeordneten mit Falschinformationen füttern und dann als Begründung für die Ablehnung einer Fachkommission angeben, im Bundestag gebe es keine parlamentarischen Mehrheit für ein solches Vorhaben. So ein Verhalten ist nicht nur mies, sondern echt fies.

Seit Januar 2014 bis zu ihrer Wahl ins Europaparlament war Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Nach ihr folgte Daniela Ludwig im Amt. Knapp acht Jahre haben sich zwei Damen aus der CSU um die Vermittlung der drogenpolitischen Ziele der Bundesregierung an die Bevölkerung bemüht. Acht Jahre Propaganda für das Verbot von Cannabis und acht Jahre Diskreditierung der Befürworter einer Legalisierung kamen bei der Bevölkerung nicht gut an. Repräsentative jährlich durchgeführte Umfragen von infratest dimap im Auftrag des Deutschen Hanfverbands (DHV) ergaben, dass die Zahl derer, die eine Legalisierung befürworten, in den letzten acht Jahren massiv gestiegen ist und die Zahl derer, die für den Erhalt des Verbotes sind, massiv abgenommen hat. Die Zustimmung zu einer Legalisierung lag im Jahr 2014 als Marlener Mortler Drogenbeauftragte wurde bei 30 Prozent. Dieses Jahr, am Ende der Amtszeit von Daniela Ludwig, lag dieser Anteil bei 49 Prozent. Gegen eine Legalisierung sprachen sich dieses Jahr noch 46 Prozent der Befragten. Vor acht Jahren waren es noch 68 Prozent.

Die Zahl der Cannabiskonsumenten hat in den vergangenen acht Jahren deutlich zugenommen. Die Warnungen der Drogenbeauftragten der Bundesregierung werden von immer mehr Menschen nicht mehr ernst genommen respektive nicht für seriös gehalten. Dies ist kein Wunder, wenn man an all die Fauxpas denkt, die sie sich während ihrer Amtsführung geleistet haben. Im Hanf Journal sind viele davon in dieser Rubrik gut dokumentiert.

Acht Jahre Amt der Drogenbeauftragten in der Hand der CSU haben nicht nur das Amt der Lächerlichkeit preisgegeben, sondern haben auch dazu beigetragen, dass das Ansehen der Unionsparteien in Deutschland massiv gesunken ist. In dieser Hinsicht können politische Gegner/innen gegenüber den beiden Damen aus der CSU ohne Scham dankbar sein, weil sie durch die Art ihres Agierens den Weg frei gemacht haben für neue Konzepte in der Drogenpolitik.

