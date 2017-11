Marlene Mortler – eine Frau mit Mumm und Männerherz

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Als Horst Seehofers Mädchen, Marlene Mortler, im Januar 2014 von der SPD grünes Licht bekam, sich fortan als Drogenbeauftragte um das Wohl jener Bürger zu kümmern, die gerne saufen, rauchen und zocken, dachten viele: Das ist der Untergang der germanischen Drogenhochkultur. Eine evangelische Spaßbremse mit CSU-Parteibuch als Hüterin von Anstand und Sitte versprach nichts Gutes. Besonders unter Männern herrschte nackte Angst, schon bald auf all das verzichten zu müssen, was das Leben hinter Deutschlands zugezogenen Gardinen einigermaßen erträglich macht. Würden schon bald islamische Verhältnisse in den Wirtshäusern herrschen, wo Männer unter Neonlicht die Zeit totschlagen und dazu Tee trinken? War die Asketin aus Mittelfranken angetreten, die deutsche Gemütlichkeit abzuschaffen und ein ganzes Volk von dem zu entwöhnen, was Spaß macht?

Heute, vier Jahre später, ist von dieser Angst nichts übriggeblieben. Noch immer können die Deutschen wie gewohnt Hirn und Leber in Alkohol einlegen, und niemand muss sich davor graulen, wie ein Türke den lieben langen Tag nüchtern zu bleiben. Trotz aller Unkenrufe ist die Drogenbeauftragte der Bundesregierung tatsächlich Mensch geblieben, der ein Herz für Rauschgiftsüchtige hat, so lange sie sich mit legalen Drogen zudröhnen. Nichts von dem, was Mortler bei Amtsantritt angekündigt hatte, hat sie umgesetzt. Noch immer können sich die Deutschen dem Alkoholrausch, der Qualmerei, dem Glückspiel und der Internetsucht hingeben, so viel und so oft sie wollen.

Insbesondere die Saufkultur mit all ihren schönen Begleiterscheinungen ist in Deutschland lebendiger denn je. Und die Mortlerin gibt sich alle Mühe, nicht allzu viel Eifer an den Tag zu legen, um daran etwas zu ändern. Der Vorschlag, den gefährlichsten Suchtstoff der Welt wie illegale psychoaktive Substanzen zu ächten, kommt aus ihrem Munde nicht. Im Gegenteil, auch die Drogenbeauftragte greift zur Alkoholdroge – ebenso wie Ziehvater Horst Seehofer, der ganz nüchtern feststellt, dass Bier in Maßen gesund und in Bayern ein Nahrungsmittel ist.

Und so muss kein vierzehnjähriges Kind darum bangen, an Unterernährung zu sterben, weil die Eltern kein Bier mehr zu den Mahlzeiten servieren. Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen heißt noch immer Veltins-Arena, und Margot Käßmann darf nach ihrer Trunkenheitsfahrt auch schon wieder am Straßenverkehr und an TV-Talkshows teilnehmen. Weit und breit ist nichts zu sehen von einem Artensterben – auch dank der Drogenbeauftragten, die eigenhändig die schützende Hand über alle Schnapsdrosseln und Schluckspechte hält und das feucht-fröhliche Biotop der Trunksüchtigen wie die Grabstätte der eigenen Familie pflegt – einer Familie, die über Generationen eine Drogenpflanze aus der Familie der Hanfgewächse angebaut hat – den Hopfen.

Deutschland hätte nichts Besseres als Marlene Mortler passieren können. Wer mit dem legalen Anbau eines Hanfgewächses groß wird, der kann kein schlechter Mensch sein. Auch wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Deutschen ein Alkoholproblem andichten will, das Marlenchen vom Hopfenhof gibt darauf nichts. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von rund zwölf Litern reinen Alkohol im Jahr mag zwar hoch klingen, de facto ist er es aber nicht. In Gerstensaft umgerechnet sind das gerade einmal 500 Flaschen Bier, die vom Säugling bis zum Greis gesüppelt werden. Das sind nicht einmal eineinhalb Flaschen pro Tag!

Keine Frage, Marlene Mortler ist ein Glücksfall für Deutschland, denn sie ist eine von uns. Die Trinkschwester hat nicht die Absicht, unschuldige Menschen ab dem 14. Lebensjahr von der Nahrungsaufnahme abzuhalten und mit Verboten zu drangsalieren.

So gesehen lässt sich Mortlers Bilanz sehen. Zumal die gute Frau kein Pardon mit den Leuten hat, die die Saufkultur einfach nicht leben wollen. Insbesondere sind ihr jene Kulturbanausen ein Dorn im Auge, die statt zu saufen lieber Haschgift in die Nase spritzen. Was die Drogenbeauftragte im Kampf gegen den Alkoholmissbrauch vermissen lässt, bekommen die Cannabis-Konsumenten mit voller Wucht zu spüren. Das Geschrei der Kiffer nach Gleichstellung mit den Säufern hört die Dame nämlich gar nicht gerne. Deshalb stellt sie sich auch taub und hat selbst ihren Facebook-Account gelöscht. Mortler ist es leid, sich von Haschgiftjunkies beschimpfen und verunglimpfen zu lassen. Für Mortler gibt es einfach keine vernünftigen Argumente für eine Entkriminalisierung der Hänflinge, auch wenn das Mutterland des Drogenkrieges mehr und mehr seinen Frieden mit der Heiligen Pflanze macht. Nein, von den USA will die Drogenbeauftragte nichts wissen, weshalb sie die Frage, warum das verwandte Hanfgewächs des Hopfens verboten ist, nur noch wie ein bockiges Kind mit dem unschlagbaren Argument abbügelt: „Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt.“