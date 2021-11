Streit um THC in Lidl-Produkten geht weiter

Nachdem im Sommer Produkte beschlagnahmt wurden meldet sich nun der Hersteller zu Wort

Vielleicht nicht ganz der bei Lidl angebotene Brownie, aber trotzdem lecker.

Im Sommer diesen Jahres überschlugen sich die Nachrichten: Erst kündigte der Discounter Lidl an, Cannabisprodukte mit erlaubtem THC-Gehalt in seinen Märkten einzuführen. Dann stellte sich heraus: Lidl hat offenbar Cannabis-Produkte verkauft, deren THC-Gehalt zu hoch war. Der Discounter nahm die Waren umgehend aus dem Sortiment – nach einer Razzia der Polizei. Nun meldet sich der Hersteller und übt schwere Kritik.



Aber nochmal von Vorne: Lidl führte im August etwa 20 Cannabis Produkte ein. Bereits aber schon zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Wind vom grünen Coup erhalten und einen erhöhten THC vermutet. Produkte wie “Hash-Brownies”, Hanf-Öl oder “Cannabis-Energy-Drinks”, wurden also umgehend von der Polizei beschlagnahmt, der Discounter betonte zunächst, dass der THC-Gehalt keine Grenze überschritt, warnte aber dennoch vor “Stimmungsschwankungen.” Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, man fand geringe Mengen CBD – ein Verstoß gegen die Novel-Food-Verordnung.



Danach wurde es lange still.





Nun aber meldete sich der tschechische Hersteller Euphoria und zeigte sich empört von Lidl und der Staatsanwaltschaft. Letztere habe angenommen, die Produkte würden bewusst missbräuchlich verwendet – nur deswegen habe die Polizei die Tests an den Produkten vorgenommen – so Euphoria in einem Statement in der Lebensmittel Zeitung. Der Hersteller ist auch erzürnt über die Vorgehensweise des Discounters: “Lidl hat uns nicht konsultiert und auch nicht auf die Beurteilung der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Lebensmittelüberwachung gewartet, bevor sie die Produkte aus den Regalen nahmen.” Ohne ein offizielles Verbot habe Lidl die Aktion beendet – der Hersteller warf dem Discounter fadenscheinige Gründe für den Aktionsstop vor, etwa dass die Produkte “im Sinne des Verbraucherschutzes” aus den Märkten verbannt wurden.



Der Streit ist vielleicht auch deswegen etwas hitziger, weil es hier um viel Geld geht: Rechnungen über etwa 1,3 Millionen Euro scheinen wohl noch offen zu sein. Beide Seiten versuchten in der Zwischenzeit den anderen mit Zertifikaten über THC-Gehalte zu unter- bzw. übertrumpfen – bis eine Sprecherin von Lidl gegenüber der Lebensmittel Zeitung letztendlich doch eingestehen musste, dass es wohl doch keine Anzeichen auf erhöhte Werte gegeben hat. Vielleicht hat man sich auch deswegen anscheinend auf einen Vergleich einigen können.





