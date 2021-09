Uruguay: Verkauf von hochpotentem Cannabis zugelassen

Auch Touristen sollen künftig nicht mehr auf den Cannabis-Schwarzmarkt angewiesen sein

Von Sadhu van Hemp

2013 war’s, als Uruguay die Waffen streckte und sich per Gesetz aus dem Anti-Hanf-Krieg verabschiedete. Zu verdanken ist das dem heute 86-jährigen Sozialisten José „Pepe“ Mujica. Der Ex-Guerillero der „Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros“ brachte während seiner Amtszeit als Staatspräsident das weltweit einmalige Kunststück fertig, eine Parlamentsmehrheit für ein Ende der Cannabis-Prohibition zu gewinnen und somit gegen die „Single Convention on Narcotic Drugs“ zu verstoßen.

Der befürchtete Rachefeldzug der Weltgemeinschaft gegen das kleine ungezogene südamerikanische Land an der Atlantikküste ist ausgeblieben, das Militär hat nicht geputscht und Deutschland hat sein Botschaftspersonal nicht Hals über Kopf aus dem Sündenbabel Montevideo abgezogen. In Uruguay herrscht Ruhe und Ordnung, und als Hänfling lebt es sich weitgehend entspannt.

Seit 2017 können sich erwachsene Menschen in ein Register eintragen lassen, um in lizenzierten Abgabestellen und Apotheken Cannabis aus staatlich kontrolliertem Anbau zu erwerben. Zugleich ist es Cannabis-Clubs mit bis zu 45 erwachsenen Mitgliedern seit 2014 gestattet, in Kooperation miteinander für den persönlichen Bedarf zu gärtnern.

Doch so schön die Regelung des staatlichen Verkaufs auch ist, dem illegalen Handel kann sie nicht Einhalt gebieten. Die lizenzierten Abgabestellen und Apotheken bieten derzeit nur Hanfsorten mit etwa neun Prozent THC an. Das hat zur Folge, dass der Schwarzmarkt mit hochpotentem Gras nach wie vor floriert und die Cannabis-Clubs konkurrenzlos boomen. Der durchschnittliche THC-Gehalt des in Kooperativen kultivierten Marihuanas beträgt etwa 20 Prozent.

Die uruguayische Regierung will diese Schieflage beenden, um nicht gänzlich die Kontrolle über den Cannabis-Markt zu verlieren. Um mehr Kundschaft in die staatlich zugelassenen Verkaufsstellen und Apotheken zu locken, sollen nun auch Hanfsorten mit einem höheren THC-Gehalt angeboten werden. Zudem wird erwogen, den Verkauf an Touristen zu gestatten.

Der Generalsekretär der Nationalen Drogenbehörde Uruguays (JND) Daniel Radío sagte, dass derzeit über eine Änderung der Vorschriften nachgedacht würde – auch in Hinblick darauf, die Attraktivität Uruguays für Touristen insgesamt zu erhöhen.

