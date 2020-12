Weitere Fortschritte im (leeren) Land des Lächelns



Auch wenn das Kiffen in Thailand weiterhin illegal ist und unter Strafverfolgung steht, so hat sich das Land des Lächelns innerhalb von zwei Jahren zu einem Pionier der Cannabiskultur in Südostasien gemacht. Nachdem Ende 2018 eingesehen wurde, dass die medizinischen Aspekte potenter Hanfpflanzen nicht ungeachtet bleiben dürfen und Cannabis zu medizinischen Zwecken legalisiert wurde, werkelt man in der Politik stetig an einer Verbesserung der gesamten Situation und behält dabei die eigene Bevölkerung im Auge. Zuletzt gab es wieder einen Schub in Richtung Eigenanbau von Cannabis, da man von den finanziellen Vorteilen weiß, die sich Hanfbauern auftun. So wurde erst im September 2020 davon berichtet, dass die private Produktion von Hanfmedizin als Ziel gesetzt ist, sodass Familien sich ein Nebeneinkommen generieren können. Nun sind neue Überlegungen gemacht und Schritte eingeleitet worden, die davon zeugen, dass es Thailand mit der Cannabislegalisierung ernst meint. Um mehr Aufklärung und Aufmerksamkeit auf das grüne Gold zu lenken, entfernte man jetzt die meisten Teile der Cannabispflanze aus einer hohen Kategorie für Narkotika und möchte im nächsten Jahr damit beginnen, bislang unbeteiligten Personen den Anbau der Pflanzen näher zu bringen. Cannabis-Touren in Thailand werden möglich.



Gleich zwei gute Meldungen für Legalisierungsbefürworter sind am gestrigen Tag aus Thailand eingetrudelt, die Hoffnung machen, dass Thailand die Legalisierung von Cannabis vorantreiben wird. Erst wurde am Dienstag in der Royal Gazette – der offiziellen Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen der thailändischen Regierung – eine Neuklassifizierung von Cannabis vorgenommen, die alle Bestandteile des Gewächses – bis auf die Knospen – aus der Kategorie 5 der Narkotika entfernte. Die Blätter, Stängel, Stiele und Wurzeln von Cannabis sowie Hanf wurden komplett von der Betäubungsmittelliste gestrichen. Dennoch muss man eine Genehmigung der Regierung besitzen, um das geschichtsträchtige Gewächs anzubauen.

Dazu gab es dann am 16.12.2020 die erfreuliche Meldung, dass ebenfalls einen Tag zuvor von zwei Ministerien die Grundsteine für eine umfangreiche Aufklärungskampagne gelegt worden sind. Dabei handelt es nicht wie in Deutschland um Warnungen mit fadenscheinigen Begründungen, sondern um geplante Cannabis-Touren, die Interessierten die Aufzucht von Cannabispflanzen näher bringen sollen. Das thailändische Ministerium für öffentliche Gesundheit und das Ministerium für Tourismus und Sport sagten gemeinsam, dass der Zweck der Touren darin bestehe, das Bewusstsein für medizinisches Marihuana zu schärfen und das Interesse derjenigen zu wecken, die daran interessiert sind, die Pflanze fachgerecht anzubauen und sich dabei an das thailändische Gesetz zu halten. Acht Provinzen hätten bereits Plantagen, die ein Teil der Touren werden könnten – darunter Mae Hong Son, Lampang, Samut Songkhram, Sakon Nakhon, Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Phatthalung und Chon Buri – erklärte der Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn zwecks Erläuterung der gefassten Pläne. „In der Anfangsphase soll das Tour-Programm dafür eingesetzt werden, Einheimische ausbilden, die ein Gemeinschaftsunternehmen gründen wollen und sich als autorisierte Cannabiszüchter bewerben möchten. Dieses Programm wird den Weg für ein grundlegendes Verständnis von Marihuana und seinen wirtschaftlichen Vorteilen ebnen“, sagte Phiphat wörtlich. Die Tourismusabteilung wird dafür mit der thailändischen Abteilung für traditionelle und alternative Medizin zusammenarbeiten, damit der medizinische Inlandstourismus gefördert werden kann, einschließlich aller Kräuter sowie Marihuana, die für die traditionelle Medizin genutzt werden, fügte der Minister an.



Wieder einmal gute Hanf-Nachrichten aus dem derzeit nahezu touristenfreien Land des Lächelns!

Wir hier schmollen dagegen einfach weiter …

