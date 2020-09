Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul lässt nicht locker



Nachdem Ende 2018 Cannabis in Thailand zu medizinischen Zwecken legalisiert wurde, machten sich verschiedene Parteien des Landes dafür stark, auch den Anbau für die Bevölkerung zu erlauben. Besonders der aktuelle Gesundheits- und stellvertretender Premierminister Anutin Charnvirakul weiß von den sich eröffnenden Möglichkeiten für alle Bewohner des Landes, sollte man mit dem Vorhaben Erfolg haben, weshalb er während der letzten Wahlen damit zu Punkten versuchte. Obwohl der Wahlerfolg ausblieb, verfolgt Herr Charnvirakul in seiner jetzigen Position das Ziel weiterhin, da nicht nur der medizinische Aspekt, sondern auch die finanziellen Vorteile aus seiner Sicht großes Gewicht besitzen. Ein eingereichter Gesetzesentwurf wird daher nun von dem thailändischen Parlament beurteilt werden, der bei Annahme einen bedeutenden Fortschritt in Südostasien mit sich brächte. Der private Anbau von Cannabis in Thailand rückt in greifbare Nähe!



Wie die Bangkok Post und The Thaiger berichten, sagte der Minister für öffentliche Gesundheit, Anutin Charnvirakul, dass er weiterhin darauf drängen werde, Hanf und Cannabis zu Thailands neuer „Geldernte“ zu machen. Er fügt dabei hinzu, dass Cannabis aus eigenem Anbau Einkommen für die gesamte Bevölkerung generieren könne. Der Schwerpunkt für die Legalisierung von Cannabis liege aus seiner Sicht darin, die Pflanze als natürliche Medizin einsetzen zu können und zeitgleich alle wirtschaftlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Der aktuelle Gesetzesentwurf, der den Anbau von Cannabis Privatleuten erlauben würde, wurde bereits zur Überprüfung an den Staatsrat weitergeleitet, von wo er zur Überprüfung an das Repräsentantenhaus und das Parlament geschickt werden wird. Wenn der Entwurf angenommen werden sollte, plant das Gesundheitsministerium, Cannabis in die Liste der essenziellen Medikamente einzuordnen, sodass es in das universelle Gesundheitssystem einfließen könne, das als 30-Baht-Projekt bekannt ist, das selbst Geringverdiener absichert. Minister Anutin Charnvirakul bestätigte dabei, dass er besonderen Druck auf die heimische Food and Drug Administration ausübe, damit die Geschwindigkeit zunehme, um Cannabis basierende Medizin in Thailand herstellen zu können. „Ich habe ein Jahr mit der FDA zusammengearbeitet, um die Betäubungsmittelgesetze zu überarbeiten. Ich verstehe die Problematik und verspreche, dass wir Cannabis für medizinische Zwecke der Öffentlichkeit zugänglicher machen, ohne dass die Verwendung zu unerwünschten Wirkungen führen wird“, wird er zitiert. So achte er besonders darauf, dass eine Lockerung der aktuell noch geltenden Gesetzeslage nicht dafür verantwortlich sein wird, negative Auswirkungen in der Gesellschaft hervorzurufen. Eine nicht näher beschriebene Überwachungs- und Verfolgungsmethode würde bei Erfolg dafür Sorge tragen, dass das aus Cannabis gewonnene Pflanzenmaterial nicht missbraucht werden könnte. Insgesamt ist der nun angestrebte Vorstoß in der Drogenpolitik des Landes noch weitreichender als die während der Wahlen ausgesprochenen Ideen Charnvirakuls.



Während die EU-Kommission derzeit selbst bei nicht psychoaktivem CBD nachträglich überlegt, rechtliche Riegel vor den öffentlichen Handel zu schieben, schreitet das Land des Lächelns in Legalisierungsfragen mit Siebenmeilenstiefeln voran.



Der private Anbau von Cannabis in Thailand rückt in greifbare Nähe – Applaus, Applaus, Applaus!

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken