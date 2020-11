Cannabis-Kriminalität: Spanische Polizei legt Erfolgsbilanz vor

Spaniens Langzeitoffensive im Krieg gegen Cannabis fordert immer mehr Opfer

Von Sadhu van Hemp

Während sich das ehemalige „Vizekönigreich Neuspanien“ langsam aber sicher vom Anti-Cannabis-Krieg verabschiedet, lassen es die Brüder und Schwestern auf der Iberischen Halbinsel umso mehr krachen. Statt sich ein Beispiel an Mexiko zu nehmen, wo die Auswüchse der Prohibition ein Umdenken erzwingen, will man in Spanien daran festhalten, mit aller Härte gegen die Schattenwirtschaft des illegalen Cannabis-Business vorzugehen. Daran wollen auch die regierenden Sozialdemokraten (Partido Socialista Obrero Español) nichts ändern, die seit 2018 in Madrid das Zepter schwingen und überhaupt nicht daran denken, das Reizthema Hanffreigabe anzusprechen.

Die Policia National hat folglich freie Hand im Anti-Drogen-Krieg – und mit der schlägt sie erbarmungslos zu. Seit Februar 2019 läuft die „Operación Verde“, die unter tatkräftiger Mitwirkung von Polizeikräften aus anderen Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Serbien, Italien und Portugal durchgeführt wird. In einer Erklärung der Polizei heißt es, dass die „Operation Grün“ auch dazu dient, die aktuelle Situation des Drogenhandels in Spanien zu analysieren, um eine nachhaltige Strategie gegen den Hanfanbau und den Handel mit Marihuana und Haschisch zu entwickeln. Insbesondere soll verhindert werden, dass sich das organisierte Verbrechen aus anderen Teilen Europas in Spanien niederlässt und Handelsstrukturen aufbaut.

Die Bilanz der zweiten Phase der „Operación Verde“, die von Interpol und Europol unterstützt wurde, lässt sich sehen. Zwischen August 2019 und Oktober 2020 konnten 3.695 Personen festgenommen und mehr als 800 Hanfplantagen zerstört werden. Dem Kahlschlag zum Opfer fielen insgesamt 496.047 Hanfpflanzen. Darüber hinaus wurden 25.642 Kilo Marihuana, 23.849 Kilo Haschisch, 3.140 Kilo Kokain und 85 Kilo Heroin beschlagnahmt. Zuletzt konnten noch 458 Schusswaffen und mehr als 7,6 Millionen Euro „Drogengeld“ aus dem Verkehr gezogen werden.

Zu guter Letzt präsentierte die Policia National noch eine andere Rechnung, die untermauern soll, wie wichtig der Krieg gegen die Hanfpflanze ist. Schließlich fällt noch etwas anderes ins Gewicht, was nicht sein darf: Die Betreiber der Indoor-Cannabisplantagen waren nämlich auch Diebe – und zwar Stromdiebe. Nach Berechnungen der Polizei wurde durch Stromdiebstahl ein wirtschaftlicher Schaden von 6.000.000 Euro pro Quartal angerichtet.

Wie hoch die Ausgaben der „Operación Verde“ waren und was die All-inclusive-Unterbringung von ein paar Tausend Btm-Straftätern in den Zuchthäusern kostet, verschwieg die Polizei. An einer Gegenüberstellung der Prohibitionskosten mit den Steuereinnahmen, die eine Cannabis-Freigabe brächte, sind die spanischen Strafverfolgungsbehörden nicht interessiert.

