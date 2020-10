Spanische Polizei erringt grandiosen Sieg im Anti-Cannabis-Krieg

Bei der größten Offensive gegen den Cannabis-Schmuggel auf dem Seeweg werden 35 Tonnen Haschisch erbeutet

Von Sadhu van Hemp

Letzte Woche kam es bei der „Operación Goleta-Gratil“ zum mehrtägigen Showdown in den Gewässern vor Marokko und den kanarischen Inseln. Speedboote der Zollbehörden brachten mit Luftunterstützung zwei Luxusjachten vor Fuerteventura sowie je eine in der Meerenge von Gibraltar und vor der Küste Marokkos auf, die insgesamt 35 Tonnen Haschisch geladen hatten. Neben den 13 Seeleuten bulgarischer und russischer Nationalität wurden zwölf weitere Personen in Andalusien, Málaga und Barcelona festgenommen. Der Marktwert des Cannabis-Harzes soll sich laut Polizei auf rund 60 Millionen Euro belaufen.

Dem finalen Schlag gegen die illegale Handelsorganisation gingen intensive Ermittlungen der Policia National und des spanischen Zolls voraus. Im Oktober 2019 erweckte eine unter deutscher Flagge segelnde Jacht den Verdacht, für Schmuggelfahrten großer Mengen Kokain eingesetzt zu werden.

Die Spur führte zu einer Gruppe osteuropäischer Btm-Importeure, die in der Provinz Málaga Residenzen und in den bulgarischen Städten Varna und Burgas ihren Firmensitz haben. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Organisation im großen Stile den Import von Kokain aus Guinea nach Europa koordiniert. Während der Observationsphase zeigte sich, dass die Gruppe überdies dabei war, zu expandieren und in ebenso großem Stile Haschisch aus Marokko nach Spanien, Portugal und Griechenland zu schmuggeln.

Laut Polizei soll die Corona-Pandemie den Anlass gegeben haben, da der erhöhte Kontrolldruck den Frachtverkehr von Marokko über die Straße von Gibraltar behindert und den Landweg zunehmend unsicherer macht. Somit bot sich für die Kokain-Handelsgesellschaft an, mit ihren Booten in die Bresche zu springen, um den Haschischimport nach Europa aufrechtzuerhalten.

Auf Mallorca sollen extra für diesen Zweck Segelboote im Wert von bis zu einer Millionen Euro erworben worden sein, die dann auf den Kanarischen Inseln auf Reede gingen. Im Spätsommer stachen die ersten beiden Boote in See, das eine mit einer Tonne Kokain an Bord, das andere mit mehr als vier Tonnen Haschisch. Beide Boote wurden vom spanischen Zoll abgefangen.

Anfang letzter Woche erfolgte dann der letzte Akt der von Zoll- und Polizei beaufsichtigten Schmuggeltätigkeit. Die verbliebenen vier Boote lichteten in den kanarischen Häfen gleichzeitig die Anker und stachen in See. Außerhalb der Drei-Meilen Zone in den Gewässern vor der Küste Kénitras, einer Großstadt im Nordwesten Marokkos, wurde die von Schlauchbooten angelieferten Haschischballen schließlich an Bord genommen – in dem Glauben, dass das Katz- und Mausspiel gutgehen würde. Doch zum Leidwesen der Schmuggler und vieler Tausend Cannabis-Konsumenten tat es das nicht: In den darauffolgenden Tagen wurden alle vier Boote nacheinander von schwerbewaffneten Zollbeamten geentert und aufgebracht.

Die „Operación Goleta-Gratil“ wurde von der Polizei- und Zollbehörde mit spektakulären Bildern detailliert dokumentiert und zur Freude aller Cannabis-Prohibitionisten von den spanischen Medien ausgiebig gefeiert.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken