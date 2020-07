Cannabis-Importeure an der Costa Blanca gebustet

Spanische Polizei- und Zollbehörden fangen Motoryacht mit über vier Tonnen Haschisch vor der Küste von Calpe ab

Von Sadhu van Hemp

Seitdem die rechtskonservative „Partido Popular“ gemeinsam mit rechtspopulistischen Splitterparteien in den südspanischen Provinzen den Ton angibt, zeigen sich die polizeimilitärische Guardia Civil, die Policia National und die spanische Steuer- und Zollbehörde besonders eifrig im Kampf gegen den Cannabis-Schmuggel. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind sie allgegenwärtig, die aus Madrid gesteuerten Anti-Drogen-Söldner, und packen das ganz große Besteck gegen die aus, die die Versorgung der westeuropäischen Cannabis-Community mit Haschisch aus Marokko gewährleisten und im War on Drugs an vorderster Front gegen die Tyrannei der Cannabis-Prohibitionisten den Kopf hinhalten. Keine Woche vergeht, in der das Konglomerat der drei Behörden keinen Fahndungserfolg zu verbuchen hat – und erheblichen Schaden anrichtet.

Am Mittwochmorgen letzter Woche gegen vier Uhr erwischte es eine Motoryacht in den Gewässern vor Calpe an der Costa Blanca. Nachdem die Schmuggler auf offener See die Übergabe von 134 Ballen Haschisch bewerkstelligt hatten und in Richtung des Hafens Puerto Blanco in Calpe steuerten, gesellte sich ein Patrouillenboot des Zolls dazu, das die unter spanischer Flagge fahrende Motoryacht aufforderte, sich zwecks Kontrolle bis in den Hafen geleiten zu lassen.

Die Yacht versuchte noch, dem mit Feuerwaffen ausgerüsteten Patrouillenboot zu entkommen, aber vergeblich. Bei rauer See enterten die Zollbeamten die Motoryacht, „neutralisierten“ die beiden Bootsführer und entdeckten die Schmuggelware. Bei der Einfahrt in den Hafen gingen dann vier weitere Tatverdächtige ins Netz, die mit einem Lieferwagen auf die Ankunft der Motoryacht warteten und ebenso vergeblich einen Fluchtversuch unternahmen.

Dem Bust vorausgegangen waren längere Voruntersuchungen des Zolls in Alicante, die bereits seit März liefen. Die Beamten observierten die Yacht, die vornehmlich von Touristen für Ausflugsfahrten an der Costa Blanca gechartert wurde. Wohin die Yacht in dieser Zeit auch schipperte, die Beamten waren stets dabei – mit Patrouillenbooten und Fluggeräten aller Art. Zudem wurden die tatverdächtigen Cannabis-Schwerverbrecher samt Umfeld akribisch durchleuchtet – auch vom Geheimdienstzentrum für Terrorismusbekämpfung und organisierte Kriminalität (CITCO).

Dienstag letzter Woche wurde dann die großangelegte Polizeioperation gegen die observierten Seefahrer gestartet, nachdem sich andeutete, dass die Yacht zu einem Übergabetermin in See sticht. Um den Kontakt nicht zu verlieren, nahm ein Patrouillenboot in sicherem Abstand die Verfolgung auf – gelotst von einem Hubschrauber und einem Überwachungsflugzeug.

Am Mittwochnachmittag wurde die kostbare Ladung schließlich vom zuständigen Gericht in Alicante in Augenschein genommen und offiziell beschlagnahmt. Laut Pressemitteilung haben die 134 Ballen 4.380 Kilogramm Haschisch auf die Waage gebracht. Auf die Cannabis-Schmuggler wartet nun eine langjährige Haftstrafe – und auf das schöne Hasch die Müllverbrennungsanlage.

